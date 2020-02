Mondiale Aquabike 2020: in Kuwait, 4 i piloti azzurri impegnati nella 1^ tappa stagionale

È in corso a Kuwait City (Kuwait), per concludersi sabato 15 febbraio, “l’UIM-ABP Aquabike Class Pro Circuit World Championship – Grand Prix of Kuwait”, valido quale 1^ tappa del Mondiale Moto d’Acqua 2020.

Un evento che unisce agonismo a spettacolo, con uno straordinario parterre di campioni provenienti da diverse nazioni.

Quattro i piloti italiani in gara: Mattia Fracasso e Lorenzo Benaglia affrontano la gara della classe Runabout (moto a guida seduta); la classe Ski Division (moto a guida in piedi) vede in azione Andrea Guidi, mentre Roberto Mariani sarà invece tra i protagonisti del Freestyle.

Il programma di gara prevede per oggi: prove libere, qualifiche e Pole Position.

Oggi e domani prove libere e poi le gare. Cerimonia di Premiazione dei vincitori alle ore 17.00.

Programma, Calendario gare e ulteriori informazioni, su: http://www.aquabike.net e www.uim.sport.

