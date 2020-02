Politecnico di Milano: “FOILING the FUTURE” una giornata di approfondimento e dibattito sulle evoluzioni dei sistemi foilanti

Scritto da Redazione Altro, Cultura, Diporto, Eventi, Italia, Nautica, News, Sport, Trasporti

20 febbraio 2020 – ore 9:00

Aula F.lli Castiglioni – Politecnico di Milano

Campus Bovisa, via Durando 10, Milano

Edificio B1, III piano

Partecipazione libera

ISCRIVITI ALL’EVENTO

Non esiste in questo momento all’interno della nautica alcun ambito sperimentale e applicativo che possa vantare la stessa intensità di energie, investimenti, numero di progetti avviati e iniziative paragonabile a quanto attualmente innescato dal mondo del foiling.

Il Politecnico di Milano, nell’ambito del Master in Yacht Design, The Foiling Week e Atena, hanno quindi deciso di dedicare al tema “FOILING the FUTURE” una giornata di approfondimento e dibattito sulle evoluzioni dei sistemi foilanti attraverso il coinvolgimento di progettisti, aziende e velisti di altissimo livello. Dall’America’s Cup alle innovazioni sulle imbarcazioni di serie, dalla vela olimpica ai campioni mondiali di Foil Freestyling.

L’appuntamento è per il prossimo 20 Febbraio 2020 presso il Politecnico di Milano sede Bovisa, Aula Castiglioni.

IL PROGRAMMA

9:00 Registrazione partecipanti

9:30 Saluti di benvenuto

Andrea Ratti, Politecnico di Milano, Dipartimento di Design

Luca Rizzotti, Foiling Week

Alessandro Scarpellini e Clelia Sessa, Polimi Sailing Team

10:00 DESIGN

Lorenzo Bordone, Politecnico di Milano – “Il foiling a supporto della propulsione elettrica”

Luna Rossa Design Team – “Traguardi e frontiere dei nuovi AC75”

Juan Kouyoumdjian, Patricia Izaguirre Alza – “Foiling experience: from one-off racer to serial production”

11:30 PRODUZIONE

Design & Engineering Dept. Persico Marine – “Testing e affidabilità di strutture one-design”

Gianni e Paola Cariboni, Cariboni srl – “L’innovazione nei sistemi idraulici a supporto dell’evoluzione del foiling”

12:30 Dibattito

14:15 Ripresa dei lavori

14:30 SAILMAKERS

Daniele De Luca, OneSails – “Foiling e piano velico: l’esperienza del 69F”

14:30 KITE-FOILING

Simone Bartesaghi, Fluid4engineering – “Road to Olympic Games Paris 2024: kite foiling design”

Franco Lovato, Performance prediction Engineering – “VPP-based foil design”

Luca Filippi, Chubanga Foil – “Passione, ricerca, mercato”

15:30 VELISTI – ROUND TABLE

Heemskerk Mischa – World Champion Class A

Laura Marinoni Giovannetti – SSPA-Chalmers – British Olympic Team Nacra 17

Balz Müller – World Champion Wind Foil Freestyle

16:30 Chiusura

Leggi anche: