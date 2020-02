Riva di Traiano: un anticipo d’estate ferma l’Invernale

Giornata estiva perfetta per prendere il sole ma non per regatare. Il 1° marzo si ritorna in acqua

Riva di Traiano- Una giornata decisamente estiva non ha lasciato molto spazio alle speranze di portare a termine almeno una prova. Tanto sole, mare perfetto, ma un vento che è stato sempre debole e ha girato continuamente portandosi da un Levante pieno fino al Libeccio.

Dopo aver aspettato un paio di ore il Comitato di Regata ha rimandato tutti in banchina. Se ne riparlerà il 1° marzo, con la classifica che rimane invariata con Tevere Remo Mon Ile, First 40 di Gianrocco Catalano, in testa tra i Regata, Soul Seeker, X362 Sport di Federico Galdi, primo tra i Crociera, e Bangherang Evo, Azuree 46 di Fabrizio Venturini a guidare la flotta della Coastal Race.

Tutte le classifiche sono sul sito del cnrt : www.cnrt.it

