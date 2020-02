IEG: A PESCARE SHOW PROTAGONISTA LO SPORT, CON FIPSAS E LE COMPETIZIONI INTERNAZIONALI

Il Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto di IEG ospiterà, dal 21 al 23 febbraio 2020 a Vicenza, le presentazioni del Campionato Italiano Bass Fishing 2020 e le premiazioni dell’Italy Bass Nation Championship 2019

Presente anche la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee con un ricco calendario di eventi, tra convegni sul settore alieutico, dimostrazioni e annunci di importanti competizioni nazionali ed internazionali

www.pescareshow.it

Vicenza – Conto alla rovescia per gli appuntamenti sportivi più importanti, dimostrazioni e momenti di confronto per gli esperti, ma anche per i neofiti della pratica agonistica. Da venerdì 21 a domenica 23 febbraio, presso il quartiere fieristico di Vicenza, torna Pescare Show, il Salone Internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto di Italian Exhibition Group SpA (IEG), manifestazione punto di riferimento nazionale per appassionati, sportivi e operatori del settore.

Pescare Show 2020 sarà il palcoscenico di premiazioni e presentazioni di importanti gare nazionali e internazionali grazie alla presenza delle più importanti associazioni del settore e di FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. Riferimento dell’intero comparto con oltre 180.000 tesserati, FIPSAS conta un palmarès che la colloca ai primi posti della classifica delle federazioni più medagliate del CONI. Solo nel 2019, ottantaquattro le medaglie conquistate dagli Azzurri, di cui 34 d’oro, 22 d’argento e 28 di bronzo.

A Pescare Show le attività della Federazione avranno inizio sabato 22 all’interno della Fishing Arena (Hall 7) con la conferenza stampa di presentazione del Mondiale per Nazioni di Pesca al Colpo 2020, in programma nella magnifica cornice di Peschiera del Garda (VR), e il Campionato Italiano Assoluto di Drifting per Equipaggi, di scena a Pescara (PE). Domenica 23, ancora Fishing Arena con “Pesca sportiva e ricreativa in mare: linee guida per una nuova legge”, convegno nel quale interverranno il Presidente FIPSAS Ugo Claudio Matteoli, l’Avvocato marittimista Filippo Cassola, l’Avvocato dello Stato – Consulente giuridico commissione agricoltura Camera dei Deputati Cristina Gerardis, la Coordinatrice Gdl pesca ricreativa del MEDAC – Mediterranean Advisory Council (Consiglio Consultivo del Mediterraneo) Laura Pisano e Guido Beltrami della Tecnoreef, per un incontro moderato da Francesco Ruscelli, ad e Direttore di FIOPS – Federazione Italiana Operatori Pesca Sportiva.

Grazie a FIPSAS, nella tre giorni di Pescare Show saranno presenti alcuni atleti della Nazionale Italiana Fly casting, accompagnati dal Commissario Tecnico Riccardo Carrara, e dell’Italian Flycasting Team. Gli sportivi, oltre ad un tu per tu con i visitatori nel quale illustreranno l’attività nazionale ed internazionale, saranno protagonisti numerose presentazioni e dimostrazioni di lancio nella Casting Pool 2 (Hall 1) e nello scenografico Acquademo (Hall 7), lo spettacolare acquario mobile più grande d’Europa. Durante gli incontri gli appassionati potranno imparare tutti i segreti delle discipline Trout Distance, Trout Accuracy, Sea Trout Distance, Salmon Distance, Plug Distance, Plug Accuracy, Fly Distance e Fly Accuracy. Negli stessi spazi della Hall 7, in collaborazione con l’ASD Nuoto Pinnato Vicenza, saranno effettuate dimostrazioni di Casting Sport per under 18 – Plug Distance, Plug Accuracy, Fly Distance, Fly Accuracy – e mini corsi di introduzione alle varie tecniche sia per adulti che per bambini.

FLW Italy sabato 22 presenterà nel FLW Pro Center (Hall 7), il Campionato Italiano Bass Fishing 2020 mentre nel pomeriggio, nella Fishing Arena, spazio alle premiazioni dell’Italy Bass Nation Championship 2019 e alla presentazione del calendario della stagione 2020 di Italy Bass.

Non solo. A Pescare Show sono attese anche superstar della pesca mondiale con la possibilità offerta ai visitatori di conoscere, intervistare e confrontarsi, tra gli altri, con Niklaus Bauer, guru della pesca a mosca con oltre 30mila follower su Instagram e ospite dello stand Alps Store (stand 211 – Hall 1). Bauer, pro-staff della Vision, azienda austriaca di materiale per la pesca a mosca e co-proprietario di Fly-Dressing, il più grande grossista per la pesca a mosca svedese, con le sue creazioni ha contribuito a sviluppare le più moderne mosche a tubo per la pesca al luccio, nuovi materiali e tecniche di legatura.

Leggi anche: