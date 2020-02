Il J24 Boomerang vince la prima tappa del Circuito Zonale della Flotta Sarda

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Conclusione con successo dopo sei impegnative e belle regate nelle acque del Golfo di Olbia

Olbia-Con una bellissima giornata di sole si è chiusa la prima tappa del Circuito Zonale della Flotta sarda J24, splendidamente organizzata dalla Lega Navale Italiana di Olbia.

Sei equipaggi sono scesi in acqua nel tratto di fronte alla spiaggia di Pittulongu per affrontarsi in tre difficilissime prove: il debole vento che ha soffiato da est-nord est, ha, infatti, reso estremamente difficili le scelte tattiche e ha stravolto spesso le posizioni della prova. “I migliori, però, sono stati i velisti di Ita 497 Boomerang che hanno quasi sempre azzeccato il lato, compensando con una buona velocità le piccole sbavature nella scelta del campo.

I loro piazzamenti in questa ultima giornata (2, 1, 1) sono la dimostrazione che Angelo Usai, Filippo Masia, Pietro Lupacciolu, Antonello Melca e Antonello Brigaglia sono dei profondi conoscitori del Golfo di Olbia e che, con l’intensità di vento di domenica scorsa, saranno sempre l’equipaggio da battere.- ha spiegato il Capo Flotta J24 Marco Frulio, timoniere di Ita 443 Aria Fondazione di Sardegna -A loro va anche la vittoria della tappa (7 punti; 3,1,2,2,1,1,7) su Ita 405 Vigne Surrau del Club Nautico Arzachena (14 punti; 1,7,7,1,2,3). Per Aurelio Bini e compagni ha pesato una rottura nella prima giornata che, nonostante le buone prestazioni di domenica scorsa, non gli ha permesso di lottare per il primato con Boomerang. Al terzo posto l’equipaggio del Club organizzatore Ita 443 Aria Fondazione di Sardegna.

Nell’ultima giornata, malgrado fossimo scesi in acqua come primi in classifica, abbiamo fatto tre prove opache che ci hanno portato a chiudere questa prima tappa un punto dietro a Vigne Surrau (15 punti; 2,2,1,6,6,4). Da segnalare anche i podi di Ita 318 Nord-Est (equipaggio del Club Nautico Arzachena guidato da Salvatore Orecchioni) nella prima prova e di Ita 401 Dolphins by Carta Consulting (imbarcazione di Giuseppe Taras condotta da Andrea Mariani) nella seconda e nella terza.

Al termine della giornata i regatanti sono stati rifocillati con la tradizionale pasta (questa volta ai granchi) innaffiata dal buon vino Gallurese, il tutto gentilmente offerto dalla LNI Olbia con la collaborazione di Gavino Moro.”

La Flotta Sarda J24 si da appuntamento per il week end finale del loro impegno olbiese: il 29 febbraio e il 1 marzo si sfideranno, infatti, in mini regate corse all’interno del porto di Olbia nel tratto di mare posto a fianco del molo Brin. In questa occasione sarà possibile la condivisione dell’imbarcazione da parte di due equipaggi (che ovviamente non si scontreranno mai) ma che si potranno alternare nei voli corsi da 4-5 imbarcazioni alla volta.

Per questo motivo la Flotta Sarda invita i velisti interessati a formare un equipaggio, a contattare gli armatori per poter condividere con loro l’ebrezza di questa manifestazione fatta di percorsi brevi e incroci mozzafiato. Per l’evento, per il quale ci sarà anche la giuria a mare, si attende un pubblico numeroso che potrà seguire le regate dai moli che contornano l’area del campo.

Di seguito i link dei video prodotti dalla flotta Sarda dei J24

https://www.youtube.com/watch?v=1YT4MpjLS0c

https://www.youtube.com/watch?v=CXjKp1lJhjM

Leggi anche: