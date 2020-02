Sesta tappa dell’Invernale di Napoli

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Il Circolo Nautico di Torre del Greco ha ospitato ieri, domenica 16 febbraio, il sesto appuntamento del Campionato invernale di vela d’altura del golfo di Napoli. È stata una giornata con vento debole, mai superiore ai 10-12 nodi, che non ha comunque impedito il regolare svolgimento della regata costiera.

Il Trofeo Città Torre del Greco, messo in palio dal sodalizio presieduto da Gianluigi Ascione, è rimasto in casa: è stato infatti il J70 Gaba, dell’armatore Claudio Polimene, che difende il guidone del circolo corallino, ad aggiudicarselo in quanto primo classificato nella classe Sportboat. Gaba ha preceduto Artiglio Chipstar Kadoa di Giovanni De Pasquale e Alberto La Pegna (Lega Navale di Napoli) e Mascalzone Latino. A Gaba è andato anche il terzo Trofeo Pio Monte dei Marinai, in quanto primo classificato Overall.

La Coppa Antonio Di Giacomo (Orc 0-5) è stata conquistata da Scugnizza di Vincenzo De Blasio (Circolo Canottieri Napoli), che ha preceduto Unpopergioco di Fabio Iadecola (Circolo Nautico Capolsele) e Le Coq Hardì di Maurizio Pavesi (Circolo del Remo e della Vela Italia).

All’imbarcazione Blue Spirit dell’armatore Walter Maciocco della Lega Navale di Napoli, è andata la Coppa Nicola De Dilectis, come primo classificato nella classe Grancrociera. Sul podio anche due imbarcazioni del Reale Yacht Club Canottieri Savoia: Libera di Luigi Moschera e Volver di Francesca Pentimalli.

Infine, la Coppa Mario Martinez a Zizz ’e pacchian di Sergio Giusti, sempre del CNTG, primo Meteor in classifica, seguito da Macchèse di Massimo Mercurio Miranda, Campione mondiale non vedenti match race Homerus, al timone il Campione olimpico di scherma Sandro Cuomo. Terzo posto per Titina la strega di Maria Raffaella Borriello (Lni Napoli).

La premiazione della tappa torrese si svolgerà giovedì 27 febbraio alle ore 19.30 presso la sede sociale del club nautico di Torre del Greco, che si avvia verso una primavera di grandi eventi: dal 1 al 3 maggio organizzerà il Campionato Nazionale del Tirreno Minialtura, il 24 maggio appuntamento con la regata Sulle Rotte dei Borbone.

Prossimo appuntamento con l’Invernale di Napoli, domenica 1 Marzo con il Trofeo Lega Navale Italiana, organizzato da LNI Napoli e LNI Pozzuoli. Dopo sei prove, nelle classi 0-5, Sportboat e Grancrociera sono al primo posto rispettivamente Scugnizza, Raffica e Blue Spirit.

Foto: Antonella Panella

Leggi anche: