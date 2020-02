Campionato del Mondo Optimist 2020: L’edizione 2020 è già record, con 66 Nazioni iscritte

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Riva del Garda (TN)- Si è chiuso sabato scorso, 15 febbraio, il primo importante round di iscrizioni per il Campionato del Mondo Optimist 2020, che verrà ospitato a Riva del Garda dall’1 all’11 luglio 2020.

Riva del Garda, che da anni si è affermata come capitale internazionale della vela giovanile, non tradisce le attese e si prepara ad ospitare un’edizione del Campionato del Mondo Optimist da record: con 66 Nazioni iscritte, il “Mondiale Italiano” entrerà nel libro dei record, superando l’edizione 2019 di Antigua, che aveva registrato la presenza di giovani velisti da 65 Paesi del mondo.

Le Nazioni iscritte avvieranno ora dei processi di selezione interna per determinare la composizione dei team che le rappresenteranno durante la manifestazione iridata di quest’estate: ogni Paese scenderà in campo con quattro o cinque giovani velisti. Da sottolineare la partecipazione di Nazioni come l’Algeria, l’Egitto e la Tunisia, che da qualche anno non prendevano parte ad un Campionato del Mondo della Classe Optimist.

Fatto salvo che alcuni ritardatari avranno ancora qualche settimana di tempo per unirsi all’entry list del Campionato del Mondo Optimist 2020, si stima che le 66 Nazioni iscritte finora saranno quelle che formeranno l’elenco iscritti definitivo, per un totale di circa 300 giovani velisti.

Il Campionato del Mondo Optimist 2020 è organizzato da Associazione Italiana Classe Optimist, Fraglia Vela Riva, Riva del Garda Fierecongressi e Garda Trentino.

