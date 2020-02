Grande successo di partecipazione dei J24 alla clinic con Andrea Casale a Marina di Carrara

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Il Club Nautico Marina di Carrara ospiterà il 21 e 22 marzo la tappa d’apertura del Circuito Nazionale J24

Marina di Carrara-Con un grande successo di partecipazione si è conclusa presso le sale del Club Nautico Marina di Carrara la clinic sulla preparazione della barca pre-regata curata dal pluricampione iridato J24 Andrea Casale, fortemente voluta dal carrarino Pietro Diamanti, Vice Presidente J24, per stimolare e preparare al meglio gli equipaggi J24 agli appuntamenti del 2020 fra i quali spicca il J24 European Championship organizzato dallo Yacht Club Porto San Rocco con la Triestina della Vela e lo Yacht Club Adriaco a Porto San Rocco dal 29 aprile al 5 maggio.

“La logistica al Club Nautico Marina di Carrara che ci ha gentilmente ospitato, è stata a dir poco perfetta.- ha commentato Andrea Casale che nella Classe J24 ha vinto due titoli mondiali e cinque italiani -Esistono tantissime Flotte J24 a livello locale in Italia e nel Mondo che praticano attività agonistica e regatano portando in acqua centinaia di velisti. E’ sempre interessante raggiungerne qualcuna in occasione di questi Clinic per cercare di consigliare come utilizzare al meglio in nostri disegni- ha proseguito Casale che dal 2013 è entrato a far parte del team North Sails Italia -La Classe J24 è viva ed attiva a livello globale, lo confermano anche i numeri della North Sails che consegna le migliori vele per questa barca nei cinque continenti ormai da 20 anni. Un grazie particolare all ‘amico Pietro Diamanti che ha voluto fortemente l’incontro con la sua Flotta.”

“E’ stata una giornata veramente proficua che ha soddisfatto tutti i partecipanti- ha aggiunto Diamanti -la mattina è iniziata con due ore di teoria in aula durante le quali Andrea ci ha illustrato cosa fare o non fare per essere veloci con il J24, aiutandoci a capire come verificare se esistono margini di miglioramento della velocità delle nostre barche dipendenti da regolazioni di manovre fisse e correnti. Nel pomeriggio, invece, siamo usciti in mare per delle brevi regate di allenamento e lui ci ha seguito con il gommone osservandoci attentamente. Una volta rientrati a terra, siamo ritornati in aula per analizzare attraverso i filmati gli errori commessi. Sicuramente un’esperienza molto positiva che ha confermato ancora una volta la grande professionalità e l’affetto di Andrea verso la nostra Classe.

Dopo questo importante appuntamento, aspetto tutti gli equipaggi della Classe J24 a Marina di Carrara per la tappa d’apertura del Circuito Nazionale 2020 in programma il 21 e 22 marzo. Quest’anno, il nostro Circuito Nazionale che assegna come sempre il Trofeo J24 al miglior Timoniere-Armatore e il Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo al primo classificato del Circuito senza considerare gli scarti, sarà articolato su nove manche da marzo a novembre.”

Leggi anche: