Campionato Invernale di Marina di Loano

Domenica 23 febbraio, al temine delle regate premiati tutti i vincitori

Annunciate le date della terza edizione: appuntamento al 26 ottobre prossimo



La seconda edizione del Campionato Invernale di Marina di Loano che ha visto 36 imbarcazioni al via, si è conclusa nel fine settimana del 22 e 23 febbraio. L’evento è organizzato da il Circolo Nautico Loano, il Circolo Nautico del Finale, il CNAM Alassio, il supporto e la collaborazione di Marina di Loano e dello Yacht Club Marina di Loano e di Balbi Nautica, sponsor dell’evento.

Tre le prove disputate nei due giorni, due il sabato e una la domenica, che hanno consentito di definire la classifica finale e i vincitori nelle diverse classi. Nella serata di sabato 22 gli organizzatori hanno offerto ai partecipanti una cena e una festa con musica che ha coinvolto tutti gli equipaggi. La premiazione si è svolta domenica 23 al termine delle regate. Il direttore di Marina di Loano Uberto Paoletti, che ha fatto gli onori di casa, dopo i ringraziamenti di rito ha sottolineato il successo di questa seconda edizione che ha visto raddoppiare il numero degli iscritti rispetto all’edizione 2018/19. Paoletti, a conclusione del suo discorso, ha dato appuntamento agli equipaggi al 26 ottobre prossimo per la terza edizione del Campionato che si svolgerà nelle seguenti date: 26 – 27 ottobre; 9 – 10 novembre; 30 novembre – 1 dicembre; 9 – 10 gennaio 2021; 23 – 24 gennaio 2021; 6 – 7 febbraio 2021; 20 – 21 febbraio 2021.

Questi i risultati finali della seconda edizione del Campionato Invernale di Marina di Loano:

classifica generale nella classe ORC 1-ORC 2

1° classificato Corto Maltese di Michele Colasante (C.N. Ilva) – 16 punti

2° classificato L’Esgargot di Fabio Costa e Cesare Iacobucci (LNI Sestri Ponente) – 25 punti

3° classificato Vega di Salvatore Giuffrida (LNI Sestri Ponente) – 26 punti

Questa la classifica generale della classe Orc 1

1° classificato Emma 2 di Emanuela Verrina (C.N. Loano) – 17 punti

2° classificato Arly di Salvatore Sarpero (Y.C. Domaso) – 21 punti

3° classificato Robi e 14 di Massimo Schieroni (YC Savona) – 26 punti

Questa la classifica generale della classe Orc 2

1° classificato Corto Maltese di Michele Colasante (C.N. Ilva) – 13 punti

2° classificato L’Esgargot di Fabio Costa e Cesare Iacobucci (LNI Sestri Ponente) – 21 punti

3° classificato Vega di Salvatore Giuffrida (LNI Sestri Ponente) – 21 punti

Classifica generale della classe IRC:

1° classificato Corto Maltese di Michele Colasante (C.N. Ilva) – 13 punti

2° classificato Emma 2 di Emanuela Verrina (C.N. Loano) – 21 punti

3° classificato Robi e 14 di Massimo Schieroni (YC Savona) – 25 punti

Classifica generale classe Libera SPI 2 e 3

1° classificato Atlantis di Alessandro Botto (C.N. Andora) –13 punti

2° classificato Alisee di Cristian Nadile – 35 punti

3° classificato Kaizen di Giorgio Possio – 35 punti

Classifica generale Libera SPI 2

1° classificato Alhena di Fabio Samaia (CN Loano) – 21 punti

2° classificato Aledo di Alessandro Capra – 30 punti

3° classificato Cristiana di Maria Teresa La Ferla (CN Finale) – 30 punti

Classifica generale classi Libera Vele bianche 2 – 4

primo posto per VIVA II di Carlo Lagolio – 10 punti

secondo posto per Carioca di Daniele Brovero – 23 punti

terzo posto per Vogliamatta di Walter Spagna – 28 punti

Classifica generale classe Libera Vele bianche 2

1° classificato Raahlu di Roberto Mascilongo – 17 punti

2° classificato Marijo di Olaf Bertalot Garoglio – 21 punti

3° classificato Andromeda di Lorenzo Botto – 25 punti

