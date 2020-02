Meeting Nazionale della Gioventù: Bene i giovani timonieri ravennati in quel di Alassio

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Alassio – Buone notizie per la vela ravennate giungono da Alassio dove la squadra agonistica del Circolo Velico Ravennate ha preso parte al Meeting Nazionale della Gioventù, evento organizzato dal locale Circolo Nautico Al Mare e che ha radunato oltre duecento tra Cadetti e Juniores della classe Optimist.

I quindici rappresentati del team bizantino (gruppetto arricchito anche dalla presenza di qualche ospite norvegese) guidati come sempre da Gianni “Spike” Maioli affiancato dal nuovo coach dei Cadetti Elia Vitali, hanno ben figurato e si sono distinti grazie alle performance di Lorenzo Ricci, finito terzo tra gli Juniores (vittoria del gardesano Alex Demurtas) con la soddisfazione di un bullet centrato nella terza e ultima prova. Bene anche Francesca Gabricci, diciannovesima assoluta e nel gruppo di merito in campo femminile.

Ottimo secondo tra i Cadetti è risultato invece Diego Brera che, grazie a tre risultati in top five, ha infranto l’egemonia degli atleti della Fraglia Vela Malcesine, abili nell’occupare tre dei primi cinque posti in classifica generale (vittoria di Mattia Beneamati). Nei dieci ha chiuso Alessandro Riccetti, altro portacolori del sodalizio di Via Molo Dalmazia.

