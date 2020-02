MONDIALE WINDSURF OLIMPICO IN AUSTRALIA: DAY 2, VENTO FORTE, TRE REGATE DURE, SUPER DANIELE BENEDETTI

Scritto da Redazione Internazionale, News, Regate, Sport

Quattro atleti italiani (due maschili e due femminili) in Finale Gold

RSX MASCHILE

Grande giornata di Daniele Benedetti (1-2-2) che risale al 10° posto

15° Mattia Camboni (15-8-19), entrambi promossi in Gold

Gli altri italiani:

42° Carlo Ciabatti (25-16-25), 50° Nicolò Renna (20-20-29)

RSX FEMMINILE

Super Marta Maggetti (4-3-4) è quarta a tre punti dal podio

Buon 15° per Giorgia Speciale (24-18-12), prima Under 21; 27° Veronica Fanciulli (29-34-36)

Domani previsti ancora 20 nodi

Dichiarazioni: il tecnico Riccardo Belli Dell’Isca e Veronica Fanciulli

Secondo giorno di regate a Sorrento (Victoria, Australia) per il Mondiale del windsurf olimpico classe RSX maschile e femminile, con meteo robusto: vento molto forte, persino oltre i 30 nodi al mattino, che ha dapprima costretto i Comitati a un rinvio, per poi stabilizzarsi sui 20 nodi, con qualche rinforzo fino a 24, consentendo tre ottime prove per le due batterie maschili e la flotta femminile.

Concluse con 6 prove le Qualifiche, giovedi e venerdi si corre con i maschi divisi in Gold e Silver, mentre le ragazze continueranno con la flotta unica. Sabato 29 il gran finale con le due Medal Race tra i primi dieci delle due classifiche, che assegneranno i titoli mondiali e i podi.

WINDSURF RSX FEMMINILE

Grande equilibrio nelle prime posizioni, e battaglia aperta tra molte atlete. In testa dopo 6 prove c’è adesso l’israeliana Noy Drihan (grazie a un sontuoso 2-1-1 di giornata), che supera di 1 punto la polacca Maja Dziarnowska (1-4-2). Al terzo l’olandese Lilian De Geus (bronzo mondiale 2019) (6-5-3), ma subito alle sue spalle accorcia le distanze al 4° posto l’azzurra Marta Maggetti (Fiamme Gialle) confermando concentrazione e buona forma (4-3-4 di giornata). La cagliaritana precede l’inglese Emma Wilson, l’altra israeliana Katy Spychakov (argento mondiale 2019), la polacca Klepacka e la francese Picon, oro di Rio 2016.

AZZURRE IN GARA

Oltre al 4° di Marta Maggetti (Fiamme Gialle), in classifica troviamo al 15° posto Giorgia Speciale (CC Aniene) che si difende nelle condizioni di vento forte (24-18-12), ed è prima della classifica Under 21, lasciando in scia anche la russa Elfutina (bronzo di Rio 2016). Al 27° Veronica Fanciulli (Fiamme Gialle) (29-34-36).

WINDSURF RSX MASCHILE

Classifica rivoluzionata, balza al comando l’astro nascente olandese Kiran Badloe (2-1-1 di batteria), che ora precede il polacco Pawel Tarowski (3-1-1 di batteria) e il connazionale super titolato Dorian Van Rijsselberghe (oro sia a Londra 2012 che a Rio 2016) (2-2-3 di batteria). Scivola dal primo all’ottavo posto il francese Pierre Le Coq, superato anche da due connazionali con i quali è in corso una feroce selezione per i Giochi.

Nella nuova classifica fa un grande balzo in avanti e compare nella top-10 Daniele Benedetti (Fiamme Gialle) grazie a tre super regate (1-2-2 di batteria, secondo miglior punteggio del giorno) raggiunge il 10° posto (che vale il 5° per nazione, senza gli atleti con la stessa bandiera). Meno ispirato invece Mattia Camboni (Fiamme Azzurre), che scende dal 4° al 15° posto (15-8-19 di batteria). Daniele e Mattia saranno i due azzurri nella Finale tra i migliori della Gold e, come nel caso della classe femminile, non è fuori luogo sperare di avere due italiani nella Medal Race di sabato. Importante anche considerare che dalla undicesima prova entrerà nel calcolo anche lo scarto del secondo peggior risultato.

ALTRI AZZURRI

Mancano di poco la promozione in Gold i due giovani della squadra: al 42° posto il sardo Carlo Ciabatti (WC Cagliari) (25-16-25) e al 50° Nicolò Renna (CS Torbole) (20-20-29). Da domani correranno nella flotta Silver.

Giovedì 27 per il Day 3 del Mondiale RSX, le previsioni meteo indicano vento in leggera attenuazione, da Ovest tra 15 e 18 nodi, in aumento nel pomeriggio.

PROGRAMMA

Il programma del Mondiale RSX prevede regate da martedì 25 a venerdì 28, quindi sabato 29 le Medal Race tra i primi 10 concorrenti delle classifiche finali maschili e femminili, con inizio alle ore 11:00 locali (le 01:00 di notte in Italia). Previsto uno scarto della peggiore regata dalla quarta alla decima prova, due scarti dalla undicesima prova.

Il Mondiale windsurf olimpico RSX 2020 di Sorrento è anche valido come ultima qualifica olimpica per nazione per i paesi dell’Oceania, sia in Divisione A maschile che in Divisione B femminile.

DICHIARAZIONI

RICCARDO BELLI DELL’ISCA (Tecnico FIV RSX Maschile)

“Benissimo Benedetti, che ha messo a segno una super giornata, Camboni ha sbagliato qualcosa di troppo perdendo alcune posizioni in classifica generale. Il campionato inizia da giovedi, con le flotte Gold e Silver e i giochi sono apertissimi. Purtroppo Ciabatti e Renna non sono riusciti ad agganciare la Gold, hanno raccolto meno del loro potenziale e si trovano in una Silver che non rende giustizia alle loro possibilità, secondo me avevano in canna colpi che non sono riusciti a sparare.”

VERONICA FANCIULLI (atleta RSX Femminile)

“Per me una giornata particolarmente negativa, già non sono le mie condizioni preferite, in più ho sbagliato tre partenze su tre e purtroppo il campo di regata era abbastanza obbligato quindi senza possibilità di recuperare nel bordeggio. Non è un campo di regata facile, primo giorno vento oscillante, secondo molto forte, avversarie di livello alto tutte super allenate per l’anno olimpico. Non si molla!”

I WINDSURFISTI AZZURRI MASCHILI IN GARA

Daniele Benedetti (Fiamme Gialle)

Mattia Camboni (Fiamme Azzurre)

Carlo Ciabatti (Windsurfing Club Cagliari)

Nicolò Renna (Centro Surf Torbole)

I WINDSURFISTI AZZURRI FEMMINILI IN GARA

Veronica Fanciulli (Fiamme Gialle)

Marta Maggetti (Fiamme Gialle)

Giorgia Speciale (SEF Stamura)

Gli italiani sono guidati dal tecnico federale Riccardo Belli Dell’Isca.

Le ragazze delle tavole a vela sono guidate dal tecnico federale Adriano Stella.

A Sorrento è presente nello staff anche Luca Depedrini.

Leggi anche: