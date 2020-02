Riva di Traiano: domenica 1° marzo sarà una giornata da …. Invernale

Previsto un vento da sud di 15/18 nodi, un’onda di oltre un metro e un po’ di pioggia per la ripresa dell’Invernale dopo quasi 30 giorni di stop

Riva di Traiano – Torna il vento a Riva di Traiano e torna anche il Campionato Invernale Trofeo Paolo Venanzangeli dopo quasi un mese di astinenza. “La flotta non vede l’ora di ricominciare a navigare – commenta il presidente del CNRT Alessandro Farassino – e siamo pronti a questa ottava giornata che si prevede molto maschia, con vento e una bella onda. Ma nulla che possa spaventare i nostri regatanti”.

Domenica 1° marzo il cielo sarà probabilmente coperto e le previsioni danno anche un po’ di pioggia, seppur con temperature non fredde visto che i venti, tra i 15 e i 18 nodi, spireranno da sud. Condizioni forti e quindi ideali per la muta degli inseguitori, che non vedono l’ora di mettere in discussione i leader di questo campionato.

Ad oggi sono state disputate sei prove nelle Classi Regata e Crociera, (con uno scarto) e a guidare le classifiche sono Gianrocco Catalano, fresco finalista al Velista dell’Anno FIV nella categoria Armatore/Timoniere, sul First 40 “Tevere Remo Mon Ile” (Regata IRC e ORC), e Federico Galdi con il suo X362 Sport “Soul Seeker” in Crociera.

In Coastal Race Fabrizio Venturini, con l’Azuree 46 “Bagherang Evo”, domina in equipaggio (IRC/ORC), mentre Alessandro Maria Rinaldi e il suo filante Eagle 44 “Toi e Moi” guida la classifica in doppio.

