Vele d’epoca: rinviata per Coronavirus la conferenza di Roma e annunciato il calendario regate 2020

L’AIVE, Associazione Italiana Vele d’Epoca, a causa delle direttive governative riguardanti l’epidemia di Coronavirus, ha rinviato la prevista conferenza di presentazione a Roma di sabato 7 marzo e annunciato il calendario ufficiale delle regate di vele d’epoca del 2020. Tra aprile e ottobre si svolgeranno in Mar Tirreno e Adriatico 16 appuntamenti, ai quali se ne aggiungono altrettanti (indipendenti) in Francia, Spagna, Corsica e Grecia. A fine stagione verranno assegnati i quattro trofei messi in palio.

3 CATEGORIE, 4 TROFEI STAGIONALI E 16 APPUNTAMENTI

L’AIVE, Associazione Italiana Vele d’Epoca (www.aive-yachts.org), sodalizio fondato nel 1982, ha annunciato il calendario ufficiale delle regate di vele d’epoca del 2020. Le competizioni verranno organizzate sotto l’egida dell’AIVE, che è membro del C.I.M., il Comitato Internazionale del Mediterraneo che sovrintende ed emana la normativa relativa alle regate di barche d’epoca. Diverse centinaia gli yachts d’epoca attesi sulle linee di partenza delle varie regate e ben 16 gli appuntamenti in calendario, validi ai fini dell’assegnazione dei quattro trofei stagionali messi in palio: la Coppa AIVE del Tirreno, la Coppa AIVE dell’Adriatico, il Trofeo Artiglio e la “The Olin Stephens II Centennial Cup”, Coppa offerta dalla Sparkman & Stephens Association e contesa tra gli yachts progettati dal leggendario architetto navale statunitense, scomparso nel 2008 all’età di 100 anni, muniti di certificato di stazza CIM.

Saranno sostanzialmente tre le categorie nelle quali verranno suddivise le imbarcazioni partecipanti: le Epoca (varo avvenuto prima del 1950), Classiche (varo avvenuto tra il 1950 e il 1975) e Spirit of Tradition (barche di più recente costruzione realizzate su linee tradizionali). Saranno sempre 16 gli altri appuntamenti internazionali e indipendenti, dunque non validi ai fini dell’assegnazione dei trofei stagionali, che coinvolgeranno il mondo degli yachts d’epoca, distribuiti tra la Francia, la Corsica, la Spagna e un evento in Grecia sull’isola di Spetses.

LE NOVITÀ DELLA STAGIONE 2020

Tra le riconferme in Tirreno la seconda edizione di “Ritorno in Capraia” del 12-14 giugno, che quest’anno si svolgerà su un percorso diverso da quello dell’anno passato. Riconfermata anche la terza edizione di “Le Vele d’Epoca nel Golfo” della Spezia, manifestazione che anno dopo anno si conferma come uno degli appuntamenti più attraenti per armatori ed equipaggi. La banchina del borgo ligure delle Grazie tornerà infatti ad offrire, contestualmente alle regate, eventi culturali a terra legati alle tradizioni marinare.

Gli appuntamenti “Argentario Sailing Week”, “Grandi Vele Gaeta” e “Le Vele d’Epoca a Napoli” verranno svolti con cadenza settimanale in maniera consequenziale a partire dal 16 giugno e fino al 5 luglio, in una sorta di ideale discesa della flotta dalla Toscana fino in Campania. Ventiduesima edizione invece per “Le Vele d’Epoca di Imperia”, dal 10 al 13 settembre, storico appuntamento che dallo scorso anno ha riattivato la cadenza annuale. La chiusura di stagione sarà ancora una volta rappresentata dal raduno Vele Storiche Viareggio, dal 15 al 18 ottobre, anche sesta e ultima prova del Trofeo Artiglio 2020. Immutati i cinque appuntamenti dell’alto Adriatico che comporranno la Coppa AIVE dell’Adriatico, che coinvolgeranno le località di Sistiana, Venezia, Monfalcone e Trieste.

IL CALENDARIO REGATE VELE D’EPOCA 2020

Mari Ligure e Tirreno 2020

25-26 aprile Settimana Velica Internazionale – Livorno (1^ prova Trofeo Artiglio)

9-10 maggio XXIV Trofeo Challenge “Ammiraglio G. Francese” – Viareggio (LU) (2^ prova Trofeo Artiglio)

16-17 maggio Regata dei Tre Golfi – Napoli

5-7 giugno III Vele d’Epoca nel Golfo – La Spezia (3^ prova Trofeo Artiglio)

12-14 giugno II Ritorno in Capraia

16-21 giugno XXI Argentario Sailing Week – Porto Santo Stefano (GR) (4^ prova Trofeo Artiglio)

25-28 giugno XVIII Grandi Vele Gaeta – Gaeta (LT)

2-5 luglio XVII Le Vele d’Epoca a Napoli – Napoli

10-13 settembre XXII Vele d’Epoca di Imperia – Imperia

26-27 settembre XXXIII Trofeo Mariperman “IX Trofeo CSSN-ADSP”– La Spezia (5^ prova Trofeo Artiglio)

15-18 ottobre XVI Vele Storiche Viareggio – Viareggio (LU) (6^ prova Trofeo Artiglio)

Mare Adriatico 2020

6-7 giugno V Portopiccolo Classic – Sistiana (TS)

26-28 giugno VIII Trofeo Principato di Monaco – Venezia

11-13 settembre IV International Hannibal Classic – Monfalcone (TS)

3-4 ottobre XXIII Trofeo “Città di Trieste” – Trieste

10 ottobre XV Barcolana Classic – Trieste

Regate internazionali 2020 dedicate alle vele d’epoca e classiche

1-3 maggio IX Les Dames de Saint-Tropez (Saint-Tropez) – Francia

7-10 maggio XVII Palmavela (Palma di Maiorca) – Spagna

22-24 maggio XII Calanques Classique (Marsiglia) – Francia

3-7 giugno XXV Les Voiles d’Antibes (Antibes) – Francia

8-10 giugno Coupe de Printemps du YCF (Antibes-Le Lavandou-Porquerolle)

11-14 giugno XVIII Porquerolles Classique (Isole Porquerolles) – Francia

19-21 giugno XVIII Les Voiles du Vieux-Port (Marsiglia) – Francia

19 giugno – 3 luglio XIX Trofeo Bailli de Suffren (St. Tropez – Bonifacio – Trapani – Gozo – Malta)

25-28 giugno X Spetses Classic Yacht Regatta (Isola di Spetses) – Grecia

8-11 luglio XIII Puig Vela Clàssica (Barcellona) – Spagna

12-15 agosto XXVI Regata Illes Balears Classic (Palma di Maiorca) – Spagna

25-29 agosto XVII Copa del Rey Vela Clásica Menorca (Mahón) – Spagna

25 agosto – 1 settembre XI Corsica Classic (Bonifacio – St. Florent) – Corsica

21-25 settembre XLII Régates Royales (Cannes) – Francia

26 settembre Cannes- St. Tropez, Coupe d’Automne du Yacht Club de France

26 settembre – 10 ottobre XXII Les Voiles de Saint-Tropez (Saint Tropez) – Francia

