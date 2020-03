Rinviata la 46° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio e il concorso “Foto e Vela in Versilia”

Il Comitato Organizzatore, appena cesserà l’emergenza sanitaria, comunicherà le nuove date

Viareggio- Si porta a conoscenza delle Associazioni, delle Società Affiliate e dei Tesserati Fiv che, in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 4 Marzo 2020 che stabilisce misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Virus COVID-19, e a seguito della decisione assunta dalla Federazione Italiana Vela, è stato disposto il rinvio della 46° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio.

Appena possibile sarà comunicata la nuova data per la manifestazione che, come da tradizione, apre ufficialmente la stagione agonistica del Club Nautico Versilia e che quest’anno è classificata come Regata Nazionale valida quale prova di qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura.

Anche la terza edizione del concorso “Foto e Vela in Versilia”, prevista in abbinamento alla regata del sabato, è stata ovviamente rinviata.

Il Comitato Organizzatore intende riprogrammare le due giornate di regate appena cesserà l’emergenza sanitaria.

