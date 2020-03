Rimandata la cerimonia di consegna delle borse di studio “Maurizio e Bertani Benetti” 2019

Terminata l’emergenza sanitaria, il Club Nautico Versilia comunicherà la nuova data della premiazione della terza edizione dell’iniziativa rivolta agli alunni dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio

Viareggio- A seguito della decisione assunta dall’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 4 Marzo 2020 che stabilisce misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Virus COVID -19, la cerimonia di consegna della borsa di studio 2019 intitolata a “Maurizio e Bertani Benetti” -prevista presso le sale del Club Nautico Versilia venerdì 20 marzo- è stata rimandata ad altra data.

“Ci duole, ma non possiamo fare altrimenti.- si legge nella lettera inviata dalla Dirigente Scolastica Nadia Lombardi al Club Nautico Versilia, ideatore dell’iniziativa che conferma la grande attenzione rivolta dal sodalizio ai giovani -D’altronde nessuno di noi poteva essere a conoscenza degli sviluppi della situazione per come la stessa si è manifestata quando abbiamo stabilito insieme a Voi la data della presentazione del premio e relativa premiazione.”

Il Comitato Organizzatore intende, comunque, riprogrammare la cerimonia appena sarà cessata l’emergenza sanitaria. L’iniziativa, rivolta a tutte le classi e a tutti gli indirizzi dell’I.T. Nautico Artiglio, si propone di tenere vivo il ricordo di due figure storiche della cantieristica viareggina, grandi amiche del Club Nautico Versilia, e di incentivare il profondo legame storico, socio-economico e culturale fra la scuola e il contesto territoriale.

