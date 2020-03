Annullata la tappa di World Cup Series di Genova

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

World Sailing ha comunicato alla Federazione italiana Vela, Yacht Club Italiano e SSI Sport Events srl, di aver annullato la tappa di Coppa del Mondo prevista a Genova dal 13 al 19 Aprile 2020 in considerazione dell’emergenza internazionale derivata dal diffondersi del COVID-19.

La scelta si è resa indispensabile per salvaguardare la salute degli atleti e di tutto lo staff che sarebbe stato impegnato durante tale manifestazione e per l’impossibilità da parte di numerose nazioni di poter raggiungere il nostro paese. Questa decisione si allinea a tutte quelle prese in questo difficile periodo riguardo gli eventi sportivi internazionali che l’Italia avrebbe dovuto ospitare nella prima parte del 2020.

