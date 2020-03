La Ottanta del Circolo Nautico Santa Margherita: Regata differita a settembre

Il Circolo Nautico Santa Margherita, in accordo con la XII Zona, FIV e UVAI, in considerazione del particolare momento legato all’emergenza Covid-19 e dei D.P.C.M., vista l’impossibilità di disputare la manifestazione prevista il 4 e 5 aprile, ha deciso di differirla a settembre.

“Stiamo lavorando di concerto con gli enti federali, i nostri Sponsor e la Darsena dell’Orologio, che ringraziamo per la disponibilità dimostrata in questo particolare momento, per individuare il week end adatto, che comunicheremo al più presto ai regatanti” informa il Presidente Gian Alberto Marcorin “Siamo consapevoli che questo periodo impone a tutti noi sacrificio e responsabilità e ci auguriamo che passata l’emergenza, potremo ritrovarci tutti in acqua per vivere insieme le emozioni della vela d’altura, consapevoli di aver fatto la nostra parte.”

La Ottanta del Circolo Nautico Santa Margherita è organizzata in collaborazione con Comune di Caorle, Darsena dell’Orologio e la partnership di Cantina Colli del Soligo, Wind Design Sailmakers & Rigging, Sailing Point, Trim, Astra Yacht e Antal.

Per info aggiornate: pagina Facebook Circolo Nautico Santa Margherita e sito cnsm.org.

Foto: G. Raspar/CNSM





