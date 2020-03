COR 36 CALLS FOR THE POSTPONEMENT OF THE ACWS SARDINIA – CAGLIARI EVENT

Scritto da Redazione Internazionale, Italia, News, Regate, Sport

Cagliari- Due to “force majeure” – following the declaration of the Pandemic CoViD19 by the World Health Organization (WHO) and the restrictions imposed by the different governments – COR 36 has declared the impossibility of organizing the ACWS Sardinia – Cagliari (23-26 April) event at the scheduled date. COR 36 also submitted a proposal to the Defender to postpone the event to a new date.

The Defender published a press release in which it announced the cancellation of the ACWS Sardinia – Cagliari without mentioning COR’s proposal of a new date for the event, and refused COR’s proposal without even discussing it.

COR 36 will submit to the Arbitration Panel the postponement of the ACWS Sardinia – Cagliari to a new date.

IL COR 36 PROPONE LO SPOSTAMENTO DELLA DATA DELLE ACWS SARDEGNA – CAGLIARI

Cagliari- Per causa di forza maggiore – a seguito della dichiarazione di Pandemia CoViD19 da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e delle restrizioni imposte dai diversi governi – il COR 36 ha dovuto comunicare l’impossibilità di organizzare l’evento ACWS Sardegna – Cagliari (23-26 aprile) alla data prevista. Inoltre ha proposto al Defender lo spostamento dell’evento a nuova data.

Il Defender ha pubblicato un comunicato in cui annunciava l’annullamento delle ACWS Sardegna – Cagliari senza menzionare la proposta di una nuova data dell’evento e, parallelamente, rifiutava la proposta del COR senza neppure discuterla.

Il COR 36 si rivolgerà all’Arbitration Panel chiedendo di confermare lo spostamento delle ACWS Sardegna – Cagliari a nuova data.

Leggi anche: