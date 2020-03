Montura incontra online: Domenica Tutti al Mare con Montura (ma con lo psicologo)

Rovereto – I migliori velisti del team Montura e uno psicologo ci insegneranno tecniche per sopravvivere quando le acque si fanno molto agitate. In diretta dalla Sardegna, da Milano e da Padova saranno collegati Gaetano Mura, il veterano della vela made in Montura, Sergio Caramel e Claudia Rossi, giovani campioni della nostra squadra, e lo psicoterapeuta Alessandro Calderoni, direttore del Pronto Soccorso Psicologico di Milano.

A coordinare l’incontro, rigorosamente online, Maurizio Guagnetti, giornalista di Stazione Radio.

Starsene chiusi in casa fa bene al fisico e alla salute di tutti, ma solo per questa quarantena. In ogni caso quella che stiamo vivendo è una situazione estrema, paragonabile a una tempesta di quelle che obbligano i marinai a chiudersi sottocoperta. Noi di Montura stiamo cercando di trasformare questa situazione in un momento per conoscerci meglio e magari trovare una nuova via per uscirne insieme.

Domenica alle 16 saremo in diretta Facebook e Instagram sui profili di Montura. A questo link – http://bit.ly/monturaonline – puoi iscriverti, fino a esaurimento posti, e partecipare all’incontro (in collegamento video) con la possibilità di raccontare la tua esperienza.

