Notizie dall’ORC: La pandemia del COVID-19

Scritto da Redazione Internazionale, News, Regate, Sport

La pandemia del COVID-19 ha colpito molti all’interno del mondo della vela internazionale sia in modo diretto che indiretto e qui all’ORC continuiamo a monitorare attentamente la situazione che cambia quasi quotidianamente.

La nostra prima preoccupazione è rivolta alla salute e alla sicurezza dei velisti, dei colleghi e delle loro famiglie. Di conseguenza, il nostro gruppo ha deciso di limitare il programma previsto per questa primavera evitando riunioni, attività promozionali, sessioni di formazione e attività di supporto alle regate, concentrandosi invece su conferenze online sulle diverse piattaforme digitali disponibili.

Grazie alla struttura dell’ORC, dove lo staff lavora in remoto dai diversi uffici sparsi intorno al mondo, non è prevista nessuna riduzione dei nostri servizi forniti alla comunità dei regatanti.

Il nostro portale online, ORC Sailor Services, rimane perfettamente funzionante continuando a offrire copie dei certificati di stazza, certificati test e altri servizi tra cui il nuovo prodotto del 2020, il certificato test per due o Double Handed e la nuova versione del programma ORC Scorer.

L’Offshore Classes and Events Committee si riunirà via Skype per discutere i vari punti relativi alla programmazione degli eventi attuali e futuri e L’ORC Management Committee per esaminare la politica e tutti le questioni più importanti legate al modus operandi dell’ORC durante l’anno.

Anche la riunione dell’International Technical Committee, guidato dal suo nuovo presidente Andy Claughton programmata a Winchester il 4 e 5 aprile, avverrà via Skype. Un’agenda densa di argomenti volti a migliorare l’accuratezza e l’utilità del nostro sistema di rating.

Inoltre, il nostro staff tecnico continua a riunirsi ogni settimana attraverso delle conferenze telefoniche che vedono coinvolti l’intero staff dell’ORC, il gruppo Super Yachts e quello dei Multiscafi.

A causa del posticipo e della cancellazione delle regate abbiamo perso la possibilità di fornire un servizio diretto ai regatanti. Tuttavia la riduzione dei viaggi ci sta permettendo di concentrarci nuovamente su progetti che a causa dei ritmi frenetici di lavoro del nostro team degli ultimi anni, erano in attesa di essere completati.

Vogliamo quindi augurare a tutti una buona salute e di rimanere al sicuro in questo periodo molto difficile, fiduciosi che ognuno resisterà a questa tempesta e tornerà presto a regatare.

Bruno Finzi, Presidente dell’ORC

