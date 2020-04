Annullata la Coppa Primavera 2020

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

CHIOGGIA - A causa della diffusione della pandemia COVID-19, in linea con quelle che sono le direttive emanate dal DPCM, il comitato organizzatore della Coppa Primavera 2020 – manifestazione valida come prima tappa del circuito N.A.R.C. 2020 e come Campionato Nazionale Minialtura dell’Adriatico – rende noto di aver annullato, di comune accordo, l’evento che si sarebbe dovuto disputare il 18 e 19 aprile a Chioggia.

“In queste ore – spiegano dal comitato organizzatore – siamo in contatto con l’organizzazione del circuito N.A.R.C. per poter riprogrammare la tappa di Chioggia, non appena la situazione sanitaria e le normative lo permetteranno”.

