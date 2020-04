Rinviato il XXV Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Manifestazione dedicata ad un uomo che ha dato tanto alla Versilia e alla città di Viareggio

Il Club Nautico Versilia comunicherà la nuova data

Viareggio-Considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria, per dovere di ottemperanza al DPCM e alle varie disposizioni, ma anche che per un senso civico di responsabilità e di rispetto verso chi è impegnato in prima linea nel fronteggiare la pandemia, il Club Nautico Versilia ha deciso di rimandare a data da destinarsi il XXV Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, la tradizionale manifestazione velica dedicata ad un uomo che ha dato tanto alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per diversi anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto, e al quale sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente Roberto Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.

Questo Trofeo, riservato alle imbarcazioni ORC International, ORC Club, Gran Crociera, Open, Barche d’Epoca Classiche e Vele storiche, non è, infatti, solo un punto di riferimento nel calendario agonistico della II Zona Fiv ma un percorso nella memoria fatto di ricordi, storia, amicizia e collaborazione che lega un personaggio indimenticato e indimenticabile a molti che desiderano tener vivo il ricordo delle intuizioni e innovazioni da lui apportate, del lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto su molteplici fronti, rinnovando ogni volta lo strettissimo legame con la famiglia Francese.

Appena possibile, quindi, il Comitato Organizzatore comunicherà la nuova data nella quale disputare il prestigioso appuntamento che lo scorso anno era stato vinto per la seconda volta consecutiva dall’XP 44 Orizzonte del portacolori del Club Nautico Versilia Paolo Bertazzoni (in equipaggio con Simone Mancini, Angelo Costa, Stefano Buzzelli, Sandra Seghieri, Michele Salone, Francesco Adamo, Fabrizio Tonioli, Paolo Pierattini e Nicolò Bendinelli). Orizzonte si era anche aggiudicato la Coppa Club Nautico Versilia come primo classificato in tempo reale, la Coppa della Presidenza Nazionale LNI come primo classificato Orc e la Coppa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto come vincitore Overall.

