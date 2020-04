“Mille per una vela”: oggi alle 11 la diretta streaming delle Batterie

“Mille per una Vela”, la grande regata nazionale di e-sailing lanciata dalla Federvela, con 1700 iscritti, prende il via oggi 13 aprile con le prime regate delle 90 Batterie in tutte le 15 Zone FIV d’Italia. Qui il player per vedere la diretta streaming commentata del primo giorno di regate.

La Federazione Italiana Vela, dopo l’organizzazione del primo Campionato Italiano e-sailing (la finale si è svolta allo scorso Salone Nautico di Genova, mentre per la prossima edizione è in programma alla Barcolana 52 di Trieste), ha lanciato questa grande kermesse legata all’emergenza sanitaria, con il conseguente blocco delle attività sportive dei circoli, e con tutti i velisti chiusi in casa.

Per l’organizzazione di Mille Per una Vela, ringraziamo per la preziosa tutti i referenti di Zona che hanno dato la loro disponibilità e per collaborazione tecnica Alberto Carraro e Stefano Bragadin, tesserati FIV, velisti reali e virtuali, tra i più attivi sul web e sulle piattaforme social nella gestione di eventi e-sailing.

