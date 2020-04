IL TEAM LUNA ROSSA PRADA PIRELLI IN SOSTEGNO ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS

Riduzione degli stipendi, una percentuale donata per l’acquisto di ventilatori polmonari in sostegno delle strutture ospedaliere della Regione Sardegna

Cagliari – Il team Luna Rossa Prada Pirelli aderisce ad un piano di riduzione degli stipendi per andare incontro alla situazione economica che sta colpendo in questo momento il Paese e il mondo intero. Guidati da spirito di responsabilitá e solidarietà nei confronti del territorio che li ospita, i membri del team Luna Rossa Prada Pirelli hanno deciso inoltre di destinare parte di tale somma al sostegno delle strutture ospedaliere della Regione Sardegna nella lotta al Coronavirus. Il totale della donazione consentirà l’acquisto di cinque ventilatori polmonari per gli ospedali di ATS Sardegna maggiormente bisognosi per numero di pazienti ricoverati in condizioni difficili.

Una parte dei dipartimenti tecnici del team Luna Rossa Prada Pirelli è stata inoltre impegnata nella produzione di visiere protettive per integrare le forniture degli enti ospedalieri di Cagliari.

Max Sirena, Skipper e Team Director: “In questo momento vogliamo esprimere la nostra vicinanza e gratitudine a tutti coloro che con grande impegno e coraggio ogni giorno sono in prima linea in questa battaglia epocale. Sono molto fiero di come il team ha reagito, queste importanti iniziative non sarebbero possibili senza l’aiuto di tutti. Ci sentiamo molto legati a Cagliari e alla Sardegna, dove da più di due anni ci siamo installati con la nostra base, le nostre famiglie, e di cui ci sentiamo ormai parte”.

————————-

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI IN SUPPORT OF THE CORONAVIRUS EMERGENCY

The team takes a wage cut, a percentage donated to purchase lung ventilators in support of hospitals of the Sardinia Region

Cagliari- The Luna Rossa Prada Pirelli team agrees to a salary reduction plan to meet the economic situation currently affecting Italy and the whole world. Guided by a spirit of responsibility and solidarity for the region hosting them, the team members also chose to donate part of this sum to support the hospitals of the Sardinia Region in their fight against Coronavirus. The total donation will be used to purchase five lung ventilators for the ATS hospitals most in need, based on the number of patients hospitalized in critical conditions.

Part of the technical staff in the Luna Rossa Prada Pirelli team was also involved in the production of protective visors to integrate the supplies already being sent to the Cagliari hospitals.

Max Sirena, Skipper and Team Director: “This is our opportunity to express friendship and gratitude to all of those in the frontline of this battle who face each day with courage and commitment. I am very proud of how the team reacted; these important initiatives would not be possible without the help of everyone. We feel very close to Cagliari and Sardinia, where we have established our base with our families and feel at home.”

