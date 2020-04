Alberto Bolzan tra i grandi nomi coinvolti da North Sails in un webinar sulla vela oceanica

Scritto da Redazione Altro, Internazionale, Italia, News, Regate, Sport

Romans d’Isonzo (GO)- Seppur bloccato dalla quarantena, Alberto Bolzan tornerà questa sera ad assaporare aria di Oceano. Il velista italiano, già impegnato in due campagne di Volvo Ocean Race con Team Alvimedica prima e Team Brunel poi, è stato infatti invitato da North Sails a prendere parte come relatore ad un webinar dedicato al mondo delle regate oceaniche.

Alberto Bolzan, che in virtù del suo talento e del suo approccio improntato all’estrema professionalità ha avuto modo di navigare con alcuni dei team internazionali più conosciuti e meglio organizzati, interverrà assieme ad altri grandi interpreti della disciplina, come il presidente di North Sails Ken Read, già skipper di Puma Ocean Racing, il vincitore della Volvo Ocean Race Robert Greenhalgh, a suo tempo impegnato a bordo di ABN Amro One, e Charlie Enright, protagonista delle ultime due edizioni della regata.

“E’ un privilegio, oltreché un motivo di orgoglio, essere stato scelto da una realtà come North Sails per prendere parte a questo incontro online dedicato alla vela oceanica – spiega Alberto Bolzan – Sarà l’occasione per condividere con il pubblico ricordi importanti e quella parte del mio percorso agonistico che ha contribuito maggiormente a farmi maturare come uomo e crescere come marinaio”.

L’appuntamento è fissato per le 23 di questa sera. Per iscriversi è sufficiente accedere ai canali social di North Sails.

Foto: Ugo Fonolla/Volvo Ocean Race

Leggi anche: