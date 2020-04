Sospese La Duecento e La Cinquecento Trofeo Pellegrini 2020

A Caorle la vela offshore del Circolo Nautico Santa Margherita attende

La Duecento e La Cinquecento Trofeo Pellegrini 2020 sono sospese a causa delle limitazioni sugli spostamenti e le attività imposte dalle autorità competenti al fine di contenere il contagio.

L’1 maggio 2020 non scenderà quindi in acqua La Duecento, supportata dal partner storico Birra Paulaner e da Viteria 2000, azienda all’avanguardia nella fornitura di materiali per la cantieristica navale e per le industrie, salita a bordo poche settimane prima del lockdown. Con filiali in Francia e Germania e punti vendita nelle città con cantieri navali, Viteria 2000 è un amico di vecchia data del Circolo Nautico Santa Margherita, che aveva già sponsorizzato nel 2008, anno del record della 500×2 di Calipso IV. Stessa sorte per La Cinquecento, supportata dal Title Sponsor Pellegrini Gruppo, azienda specializzata nel settore dell’edilizia industriale e civile di alto livello, che non potrà essere al via il 31 maggio.

La volontà del Comitato Organizzatore, in accordo con Federazione Italiana Vela e Uvai, è quella di attendere una ragionevole finestra in cui regatare sarà possibile e consentito, per riprogrammare le manifestazioni nel corso dell’estate o in autunno.

Se ci saranno le condizioni per correre, per il Circolo Nautico Santa Margherita di Caorle quelle 2020 saranno “Special edition”, dove l’aggettivo speciale in questo caso vuole sottolineare il carattere non comune, fuori dell’ordinario, particolare del periodo che stiamo vivendo, con manifestazioni svolte nel rispetto delle prescrizioni sanitarie aggiornate e i dovuti aggiustamenti rispetto ai consueti eventi collaterali.

“La vela offshore, che da sempre caratterizza il nostro sodalizio, è un’attività sportiva e un modo di intendere le regate e l’andar per mare che ha a che fare anche con la resistenza e la determinazione. Non si tratta di ostinazione -se non fosse possibile procedere ci ritireremmo al sicuro in porto- ma di volontà nel proseguire dopo la tempesta con sensibilità, entusiasmo e passione, come abbiamo sempre fatto nei nostri cinquant’anni di storia.” Così Gian Alberto Marcorin, Presidente CNSM “Siamo grati ai regatanti che ci scrivono e chiamano numerosi e ai nostri Partner, che condividono la nostra visione e che stanno operando, ognuno nel proprio settore, con responsabilità e volontà di guardare al futuro.”.

La Duecento e La Cinquecento Trofeo Pellegrini 2020 del CNSM godono del supporto e della partnership di Comune di Caorle, Darsena dell’Orologio, Pellegrini Gruppo, Viteria 2000, Birra Paulaner, Cantina Colli del Soligo, Wind Design, Sailing Point, Up Wind by Aurora, Dial Bevande, Antal, Astra Yacht, Trim. Sponsor tecnico di entrambe le regate è Vennvind, marchio di abbigliamento tecnico nautico.

Gli aggiornamenti saranno comunicati nel sito cnsm.org e attraverso i canali social del Circolo Nautico Porto Santa Margherita.

Foto: A. Carloni/CNSM

