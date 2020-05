VERSO LA “FASE VELA”: Video-conferenza in diretta social del Presidente FIV Francesco Ettorre

Scritto da Redazione Altro, Eventi, Italia, News, Regate, Sport

VIDEO CONFERENZA IN DIRETTA DEL PRESIDENTE FIV FRANCESCO ETTORRE

Come riparte la Vela in Italia: il punto sulle date, le regole e i programmi

Stiamo entrando nella Fase 2 dell’emergenza sanitaria mondiale. Tutto il Paese ha voglia di ripartire, con prudenza e rispettando le regole. Lo Sport è un mondo che ha sempre avuto la salute come valore di riferimento, e vuole fare la sua parte, con il suo ruolo sociale ed economico, e garantendo la massima sicurezza. E la Vela, che recenti studi universitari hanno riconosciuto tra le discipline sportive a minor rischio di contagio da coronavirus, si prepara con la massima cura e attenzione al momento più emozionante per molti appassionati, vecchi e nuovi: il ritorno in acqua e la navigazione nella natura.

Per questo vogliamo chiamarla: la Fase Vela.

IL PRESIDENTE FIV FRANCESCO ETTORRE INVITA TUTTI ALLA DIRETTA SOCIAL – MARTEDI 5 MAGGIO ALLE ORE 18:30

FACEBOOK: https://www.facebook.com/federvela/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/FederazioneVela

TWITTER: https://twitter.com/federvela

I TEMI DELLA VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA SOCIAL

Come riparte la Vela? Le date per la ripresa degli allenamenti. Quali atleti potranno allenarsi. I protocolli di sicurezza. Le previsioni sulle date e le modalità di riapertura dei Circoli Velici nelle 15 Zone FIV in tutta Italia. Come potranno ripartire le regate. Il piano di aiuti finanziari ad affiliati e tesserati. E l’anticipazione del grande Progetto Scuole Vela delle prossime settimane.

I giornalisti che desiderano intervenire di persona con domande al Presidente FIV potranno farlo compilando il modulo di accredito allegato.

In alternativa sarà possibile porre una domanda, che sarà posta al Presidente durante la diretta, scrivendola all’ufficio stampa FIV.

Per ogni esigenza: ufficiostampa@federvela.it

Leggi anche: