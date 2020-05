Stipulata una convenzione tra l’Uvai e la Marinedi srl



L’Uvai, al fine di dedicare ai suoi armatori tariffe di ormeggio convenzionate nei Marina della Rete Portuale Turistica Marinedi, ha stipulato una importante convenzione triennale.

Marinedi S.r.l. è società leader della gestione di infrastrutture dedicate alla nautica da diporto ed al turismo nautico, ampliandone servizi e potenzialità, sviluppando numerosi progetti d’incremento del turismo nautico nazionale attraverso l’avviamento e lo sviluppo di nuove strutture e gestisce il Network Marinedi, composto dalle seguenti infrastrutture portuali:

Marina di Chiavari – Calata Ovest;

Marina dei Presidi – Porto Ercole;

Marina di Capo d’Anzio;

Marina di Procida;

Marina di Balestrate;

Marina di Teulada;

Marina di Cagliari;

Marina di Villasimius;

Marina di Brindisi;

Marina di Vieste;

Marina di Porto San Giorgio;

Marina di Policoro.

MARINEDI offrirà ai Soci dell’UVAI, e, pertanto, agli armatori di unità da diporto iscritti da almeno due anni all’UVAI ed in regola con il pagamento delle quote sociali, uno sconto del 15% sulle tariffe di ormeggio dei Marina sopra indicati, nei limiti dei posti barca di tempo in tempo disponibili nelle singole località.

