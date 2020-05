1000 Vele per Garibaldi: un arrivederci al 2021

Scritto da Redazione Altro, Italia, News, Regate, Sport

Rinuncia forzata all’edizione 2020 della 1000 Vele per Garibaldi, regata legata alle manifestazioni del Comune di La Maddalena dedicate all’eroe dei due Mondi

Riva di Traiano – Sarebbe stata un’edizione splendida quella delle 1000 Vele per Garibaldi 2020, ma il Covid-19 ha deciso per noi. “Tutti in porto a sognare la Sardegna – spiega il presidente del CNRT Alessandro Farassino – e a preparare l’edizione 2021. La Maddalena ci mancherà, a maggior ragione perché il Comune, che da anni supporta la nostra regata che da Riva di Traiano porta le imbarcazioni fino allo splendido porto di Cala Gavetta, aveva in programma un’edizione fantastica, con le 1000 Vele inserite a pieno titolo nei festeggiamenti che ogni anno ricordano l’Eroe dei Due Mondi nell’anniversario della sua morte”.

Una festa ancor più bella di quella dello scorso anno, dove c’era stato il “Villaggio dei due mondi”, allestito in piazza Umberto I, fulcro di tutte le attività, con appuntamenti di ogni genere, dalla sfilata di moda organizzata in collaborazione con i maggiori atelier isolani, al VI Trofeo Leone di Caprera Trail Running Sardinia, alla “Mostra Filatelica: vita di Giuseppe Garibaldi nei francobolli di tutto il mondo”, allo spettacolo in piazza con l’esibizione dei comici, targati “Colorado”, Gianluca Impastato e Nando Timoteo, a un concerto dei Tazenda.

“Una festa nella quale ci sentiamo coinvolti da anni – spiega Marina Ferrieri segretario del CNRT e animatrice indiscussa di questa regata – alla quale concorriamo con le spettacolari regate costiere della nostra flotta tra le isole dell’arcipelago. Per noi è una regata imprescindibile e il non farla ci riempie di tristezza. Non potremo mai ringraziare abbastanza il Comune e la Direzione del Porto che ci supportano da anni nella 1000 Vele per Garibaldi e siamo sicuri che l’edizione 2021 sarà doppiamente ricca di attività e sorprese”.

Leggi anche: