B&G collabora con Boris Herrmann del Team Malizia

Una collaborazione per promuovere l’innovazione e la sostenibilità in tutto il mondo

B&G, lo specialista mondiale degli strumenti e della navigazione a vela, è lieto di annunciare la sua collaborazione con il Team Malizia e Boris Herrmann.

Guidata dal fondatore, Pierre Casiraghi, e dal velista Boris Herrmann, la missione del team è promuovere la scienza, la protezione e l’educazione degli oceani in tutto il mondo. Con Malizia II, una versione aggiornata recentemente dell’IMOCA 60 ’, il team punta alla Vendée Globe 2020. Con a bordo il supporto della più avanzata elettronica per la vela B&G, Boris Herrmann sarà il primo velista tedesco ad aver mai tentato questa gara di endurance.

Oltre a competere in regate di tutto il mondo, il Team Malizia sta raccogliendo dati vitali sulla CO2 dell’oceano da un laboratorio a bordo di Malizia II. Questi dati aiutano gli scienziati a comprendere meglio il cambiamento climatico nelle acque oceaniche. Il team ha anche collaborato con scuole di tutto il mondo per ispirare giovani ambasciatori nelle loro avventure a vela.

“Sono felice di collaborare con B&G, ho usato i loro strumenti per molti anni e sono sempre stato colpito dai loro prodotti innovativi e di alta qualità. Avere a bordo, durante la gara, la loro rinomata esperienza e la tecnologia collaudata sarà una grande risorsa per la Vendee Globe. Come team, miriamo a garantire il successo della navigazione ma, su una scala più ampia, con la nostra Malizia Ocean Challenge, vogliamo concentrarci sulla protezione dei nostri oceani attraverso la scienza e l’istruzione. Come velisti, assistiamo in prima persona ai cambiamenti nel nostro ambiente. Non è sufficiente navigare velocemente. Dobbiamo lavorare per trovare soluzioni per combattere la crisi climatica e dobbiamo iniziare ora. Non vedo l’ora di lavorare su questo tema insieme a B&G e di vedere come adattare e usare la loro tecnologia per ulteriori ricerche scientifiche. ” dice Boris Herrmann.

B&G è estremamente orgogliosa di supportare Boris Herrmann e il Team Malizia, con i quali c’è massimo allineamento in termini di mission e obiettivi. “B&G si impegna ad operare in modo sostenibile proteggendo l’ambiente nel miglior modo possibile”, ha dichiarato Simon Conder, responsabile B&G. “Lavorare insieme per sviluppare idee e tecnologie future con il Team Malizia nella loro missione di ricerca sul clima oceanico, nonché per vincere la Vendee Globe, è un modo perfetto per mettere a frutto i nostri 50 anni di innovazione e passione per la vela “, aggiunge.

