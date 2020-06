RITROVA LA BUSSOLA: IL PROGETTO SCUOLA VELA FIV

Riaprono i Circoli Velici: al via le Scuole Vela FIV

Corsi di vela per tutti: i messaggi della promozione per giovani e famiglie

Giornate di formazione e incontro tra domanda e offerta per Circoli e Istruttori

A metà giugno online il video teaser con i grandi testimonial della vela

L’Italia prova a ripartire e la vela vuole fare la sua parte: “Ritrova la bussola” è il messaggio che contiene la proposta più giusta per le vacanze, le Scuole Vela FIV riaprono da metà giugno e resteranno attive fino a tutto agosto, con una offerta di corsi per tutte le esigenze. Con una certezza: la Vela è la scelta più giusta dell’estate, per la sicurezza e il rispetto di precisi protocolli sanitari. Andare in barca a vela è l’attività ideale, sostenibile, nella natura e priva di rischi.

I MESSAGGI CHIAVE DELLA SCUOLA VELA FIV – La Federvela punta a mantenere e aumentare i numeri delle stagioni passate, con oltre 40.000 allievi ai corsi di vela federali. Sono in partenza per i Circoli Velici e le Scuole Vela FIV i Kit del Progetto “Ritrova la Bussola”, tra cui un flyer che sotto la guida del personaggio “Ale Surfini” (il fumetto della supercampionessa olimpica Alessandra Sensini) contiene i cinque messaggi rivolti al pubblico e che identificano i valori della Vela. Eccoli.

DIVERTIMENTO

Dai 6 ai 90 anni, la vela è divertimento per tutti. Scopri qual è la barca o la tavola giusta per te! Scegli un singolo se ami la solitudine e il silenzio. Una barca familiare se vuoi condividere la navigazione. Il windsurf se vuoi sentire il vento tra le mani. Il Kite se vuoi volare sull’acqua.

FAMIGLIA

Ricominciamo dalla vela! Divertimento e sicurezza per tutta la famiglia. La disciplina più educativa e di crescita, che stimola il fisico e la mente. Lo sport del rispetto del mare e delle regole. Avventura, cultura marinaresca, spirito di squadra e solidarietà. Sotto la guida dei qualificati Istruttori FIV. Corsi speciali pensati per la famiglia: genitori e figli sulla stessa barca!

SICUREZZA

Questa estate sarà diversa, massima attenzione alla sicurezza e ai protocolli sanitari. Il Circolo Velico è uno dei luoghi più sicuri e organizzati: sanificazioni, distanziamento, dispositivi, aree dedicate alle Scuole Vela FIV. A terra e in acqua con il Protocollo FIV secondo le linee guida dei Ministeri della Salute e dello Sport, del CONI e dei Medici Sportivi. In una Scuola Vela l’unico rischio è… divertirsi troppo!

NATURA

Lo sport più naturale, a contatto con gli elementi: il vento, le onde, l’acqua, il cielo. Per imparare che la natura deve essere amica e alleata. Tutti i Circoli Velici hanno speciali attenzioni alla sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente marino, anche nei nostri corsi. “Una giornata di vela vi farà toccare da un sentimento nuovo: la gioia”.

AL VIA LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE – A metà giugno partirà anche la prima fase della campagna di comunicazione a supporto del Progetto “Ritrova la Bussola”: il primo passo sarà un video teaser che contiene le immagini simbolo di un corso di vela e gli interventi di alcuni grandi testimonial del mare: oltre ad Alessandra Sensini, sono presenti il navigatore Giovanni Soldini, lo skipper di Luna Rossa Max Sirena, gli azzurri della vela olimpica Mattia Camboni, Maelle Frascari, Caterina Banti. Dopo il video di lancio, saranno online anche i video dei singoli personaggi.

L’AIUTO DEI MEDIA – La Federvela punta molto sulla collaborazione dei mezzi di informazione, nazionali e locali, stampa, web, radio e tv, che già hanno risposto al lancio del progetto, e che saranno al centro di altre iniziative di promozione. Importante anche il ruolo dei social, che saranno veicolo dei messaggi promozionali delle Scuole Vela FIV con apposite campagne.

LA FORMAZIONE SPECIALE PER CIRCOLI E ISTRUTTORI – Una parte qualificante del Progetto “Ritrova la Bussola” è il rinforzo del programma di incontri, già previsti nella Normativa Scuola Vela 2020 nel quadro degli aggiornamenti obbligatori per gli Affiliati e i loro Collaboratori, rimodulati in base alle esigenze legate al Covid-19.

L’obiettivo è fornire gli strumenti di conoscenza sempre più adeguati alle complessità di gestione delle scuole di vela, con moduli teorici on-line e dal vivo, indicazioni su normative vigenti, gestione, modulistica, e approfondimenti sulla didattica e la sicurezza durante le attività di scuola vela.

Le due giornate di formazione sono aperte a tutti i dirigenti sportivi, Istruttori e collaboratori delle scuole di vela previo accredito e indicazione dei ruoli, incluse le figure di segreteria, amministrazione, pubbliche relazioni. Ai partecipanti viene rilasciato un attestato, e per i tecnici il corso assegnerà crediti formativi.

ISTRUTTORI E CIRCOLI, DOMANDA E OFFERTA – E’ disponibile un Form per Istruttori, al fine di poter avere un panorama sui tecnici da coinvolgere per la propria Scuola di Vela, una sotta di bacheca per unire domanda e offerta (a questo link: https://tinyurl.com/questionarioistruttori).

LOGO, PARTNER, MASCOTTE – Il progetto FIV ha come partner istituzionali Kinder Joy of moving Ferrero e Mercedes-Benz ed è in collaborazione con Luna Rossa Prada Pirelli Team, e ha un logo ufficiale, che riprende l’immagine Scuola Vela FIV aggiungendo una grande bussola con i suoi punti cardinali, e introducendo la figura di una mascotte: Ale Surfini, bionda e riccioluta, riferimento non troppo misterioso al personaggio di Alessandra Sensini, la velista più vincente della storia olimpica, attuale Vicepresidente CONI.

VELA DAY 2020 – Di particolare rilievo sarà poi il weekend del 26-28 giugno, quando lo storico Vela Day FIV sarà triplicato su tre giorni e servirà da ulteriore supporto alla promozione, con le porte aperte dei Circoli Velici in tutta Italia.

Da oltre 90 anni la Federazione Italiana Vela, per Statuto, pone al centro delle proprie attività la promozione dell’amore per il mare, l’insegnamento e la diffusione della cultura nautica e velica. Migliaia di Istruttori hanno cresciuto milioni di velisti e radicato una solida passione in un paese strategicamente disegnato per andar per mare.

Si tratta di un’attività costante e professionale, accompagnata dalla continua crescita nella formazione del personale docente e dall’aggiornamento dei metodi didattici. La FIV è l’Ente della vela in Italia, e – in un momento di grandi rinnovamenti normativi e organizzativi – ripropone il proprio ruolo fondamentale, presentando ai vari organismi politico-amministrativi interessati alla formazione nautica di tipo velico, programmi e schemi di formazione che ne fanno un punto di riferimento nella formazione velica, per tutti ed a tutti i livelli.

