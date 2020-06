Bentornati al Club Nautico Versilia: ripartiamo insieme e in sicurezza

Questa estate sarà diversa ma il CNV continuerà ad essere uno dei luoghi più sicuri e organizzati dove trascorrere ore piacevoli non solo grazie alle uscite in mare e all’attività delle Scuole Vela FIV, ma anche ai servizi offerti presso la bellissima sede.

Viareggio-Dopo la pausa imposta dall’emergenza sanitaria e dopo un’accurata sanificazione di tutti i locali, il Club Nautico Versilia, nella massima sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19, ha finalmente riaperto ed è ritornato ad essere per tanti Soci e Amici il punto di riferimento dove trascorrere ore piacevoli non solo grazie alle uscite in mare e all’attività della Scuola Vela FIV, ma anche grazie ai servizi offerti presso la bellissima sede.

La Segreteria, infatti, ha ripreso il consueto orario dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 (lunedì e sabato solo mattino) mentre l’attività dei Nostromi si svolge tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Ai Soci e a tutti gli Amici che sono ritornati a frequentare il sodalizio viareggino viene chiesto cortesemente di rispettare le precauzioni generali di igiene e di comportamento ancora imposti dalle norme vigenti ed è consigliato l’ingresso in Segreteria uno alla volta al fine di rispettare il distanziamento sociale di 1 metro con il personale.

I nostri giovani della Scuola Vela Valentin Mankin hanno ripreso regolarmente i loro allenamenti, così come sono riprese le uscite in mare delle derive e delle imbarcazioni d’altura e a motore.

Per le regate si dovrà, invece, aspettare le direttive della Federazione Italiana Vela che presumibilmente darà il consenso a partire dal mese di luglio.

Ritornare in barca, a vela o a motore, è un’ottima opportunità per trascorrere una piacevole giornata sul mare che contribuirà a preservare l’apparato respiratorio e a favorire la risposta immunitaria dell’organismo.

Il modo migliore per concludere una giornata in barca all’aria aperta è sicuramente quello di ritrovarsi nella massima sicurezza al Club Nautico Versilia, nelle sue incantevoli terrazze dalle quali è possibile ammirare uno splendido panorama e dove gustare le prelibatezze preparate dallo chef Andrea Casanovi. Da diversi giorni, infatti, hanno riaperto anche il Ristorante del Club (riservato ai Soci) e il Bar Bistrot del Club (aperto a tutti): gusto, qualità, vista mozzafiato, cortesia, relax e massima sicurezza nel pieno rispetto di tutte le disposizioni in materia di Covid-19 per un aperitivo, un pranzo o una cena (prenotazioni al 338/6003213, chiusura settimanale lunedì) che completeranno al meglio le giornate al Club Nautico Versilia.

Certi della collaborazione e comprensione di tutti, il Club Nautico Versilia vi aspetta per ripartire insieme in questa strana estate 2020.

