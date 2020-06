Il Club Nautico Versilia aderisce a “Le Vele del Cuore”

Scritto da Redazione Altro, Italia, Marinas, News, Regate, Sport

Il sodalizio viareggino sostiene con entusiasmo l’iniziativa a favore degli operatori sanitari e dei volontari che si sono impegnati nel contrasto del Covid -19, promossa dalla Sezione di Firenze – Prato e della Delegazione di Pistoia della Lega Navale Italiana.

Viareggio- Anche il Club Nautico Versilia, sensibilizzando i propri Soci Armatori a mettere a disposizione le proprie imbarcazioni, ha aderito con entusiasmo a “Le Vele del Cuore”, l’iniziativa che vuole ringraziare per l’impegno ammirevole nel contrasto del Covid-19 gli operatori sanitari e i volontari (con una particolare attenzione verso coloro che hanno prestato servizio nelle zone più colpite dal virus) offrendo loro gratuitamente un breve periodo di vacanza in barca all’aria aperta.

Gli ultimi tre mesi, infatti, sono stati molto impegnativi per tutti ma in particolare per gli operatori della sanità e per i volontari che hanno dimostrato un grande senso del dovere e di responsabilità.

Forti dei valori di amicizia e solidarietà che accomunano la “gente di Mare”, i promotori Massimo Sabatini e Marco Saccardi, rispettivamente Presidente della Sezione di Firenze-Prato e della Delegazione di Pistoia della Lega Navale Italiana, dopo aver presentato il progetto ai Sindaci di Pistoia e di Bergamo, Alessandro Tomasi e Giorgio Gori che hanno aderito con entusiasmo, si sono rivolti anche al Club Nautico Viareggio, chiedendo di sostenere e promuovere l’iniziativa presso i propri soci ed amici armatori e invitando chi volesse aderire o ricevere informazioni più dettagliate a contattare il 335/346367 o scrivere a pistoia@leganavale.it.

“Le Vele del Cuore” offre due formule gratuite di imbarco: il week end (con imbarco venerdì pomeriggio e sbarco domenica pomeriggio) o la settimana (imbarco sabato mattina e sbarco il successivo sabato pomeriggio). Gli armatori comunicheranno il rispettivo porto di imbarco e sbarco. A carico degli ospiti solo le spese di cambusa, carburante ed eventuali ormeggi.

Il Club Nautico Versilia, confidando nella preziosa collaborazione di tutti, invita gli armatori ad aderire a questa importante iniziativa per ripartire insieme, nella massima sicurezza e con grande attenzione alla solidarietà.

