AURONZO E LA CANOA POST EMERGENZA COVID 19

Scritto da Redazione Altro, Eventi, Italia, News, Regate, Sport

Confermate le gare di canoa: campionati regionali a fine agosto e anniversario 40^ edizione a fine settembre

Il binomio della città di Auronzo di Cadore e le gare di canoa sarà confermato anche nel 2020. Grazie ad un ottimo lavoro di squadra, la gara clou dell’anno si terrà il 26 e 27 settembre, tre mesi dopo la data di fine giugno in cui doveva essere realizzata prima dell’emergenza Covid-19. Le prove generali saranno effettuate domenica 23 agosto quando sarà ospitato nelle acque del lago di Santa Caterina il Campionato regionale sulla distanza dei 1000 metri per tutte le categorie e il Campionato regionale 2000 metri per le categorie CanoaGiovani (10-14 anni).

“Non è stato facile trovare le soluzioni” – commenta l’organizzatore Andrea Bedin – “perché le incognite erano e sono ancora molte. Il post emergenza Covid ci obbliga a ragionare tenendo conto di tutte le disposizioni governative e regionali, adattandole all’organizzazione degli eventi della nostra disciplina sportiva. Nella canoa abbiamo il vantaggio di svolgere l’attività all’aria aperta e principalmente in imbarcazioni singole. Anche per questo, gli allenamenti degli atleti sono ripresi quasi nelle medesime modalità in cui sono stati lasciati a fine febbraio con la differenza che ora saremmo nel pieno della stagione. Non sarà facile realizzare l’edizione numero 40 della gara internazionale: con la FederCanoa italiana abbiamo stabilito un percorso dinamico che permetterà all’evento di essere classificato regionale-nazionale-internazionale adattandosi alla situazione (aperture confini regionali-nazionali-internazionali, possibilità di viaggiare, distanziamento sociale, protezioni, ecc.) e all’andamento del virus.

Tuttavia, la volontà della Venice Canoe & Dragon Boat, ente organizzatore tecnico dell’evento, e dell’Amministrazione comunale di Auronzo di Cadore è di fornire un segnale forte al territorio e al mondo della canoa: del medesimo avviso sono la FederCanoa, la Regione del Veneto, la Provincia di Belluno e il Consorzio DMO Dolomiti. In ultimo, rinnovare l’appuntamento, come lo scorso anno, dei Campionati regionali, in particolare quello rivolto al CanoaGiovani, è una grande opportunità per far praticare il lago ai giovani atleti anche in vista di grandi appuntamenti come i Mondiali di canoa Auronzo 2023 Junior e Under 23, dove gli attuali “quattordicenni” potrebbero essere tra i protagonisti della categoria Junior. Non a caso, sempre in ottica di promozione del territorio e della possibilità di svolgere allenamenti ad Auronzo, la struttura principale del campo di gara sarà già installata da fine mese” – conclude Bedin.

Intervento Sindaco di Auronzo di Cadore Tatiana Pais Becher

Road to #Auronzo2023 – L’Amministrazione Comunale di Auronzo di Cadore esprime soddisfazione per essere riuscita a confermare l’organizzazione della 40° edizione della competizione internazionale di canoa, un evento che ha come location un campo di gara d’eccezione come il lago di Santa Caterina, uno specchio d’acqua circondato dalle più belle vette dolomitiche dalle cui acque è possibile ammirare in tutta la loro maestosità le Tre Cime di Lavaredo, montagne simbolo delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità. Non possiamo dimenticare il legame di lunga data tra la Val D’Ansiei, paese dei tre laghi di Santa Caterina, Misurina e Antorno, e le gare di canoa e dragon-boat che ormai sono divenute un appuntamento immancabile dell’estate, molto atteso dagli operatori turistici e dalla popolazione tutta.

Dopo l’assegnazione dei Campionati Mondiali di canoa velocità ICF 2023, riservati alle categorie Junior e Under 23, l’Amministrazione Comunale ha pensato che il miglior modo di consolidare l’immagine della location del lago di Santa Caterina nel panorama mondiale della canoa fosse iniziare immediatamente a rinnovare ed allestire le aree ai bordi del lago con un importante intervento, finanziato dal Comune e dalla Regione Veneto, in via di ultimazione entro il mese di luglio.

Il grande lavoro di sinergia che vede protagonisti il Comune di Auronzo di Cadore con l’associazione Venice Canoe & Dragon Boat ASD e il manager sportivo Andrea Bedin ha l’obiettivo comune di progettare un percorso di avvicinamento a tappe ai Mondiali 2023, con il coinvolgimento delle associazioni locali, come l’ASD Canoa Kayak Auronzo Misurina e il Consorzio Turistico Tre Cime Auronzo, e con il fondamentale supporto della Federazione Italiana Canoa Kayak, del Comitato Regionale Veneto FICK, della Provincia di Belluno con la DMO Dolomiti e della Regione del Veneto.

Intervento Presidente Comitato Regionale Veneto FICK Bruno Panziera

Sul lago di Auronzo si sposano tecnica e cuore: da un lato le collaudate capacità organizzative di Venice Canoe & Dragon Boat, dall’altro l’impegno e la ferma volontà di un’Amministrazione comunale sempre più decisa a percorrere la strada dello sport per la promozione e valorizzazione del proprio territorio. Il Comitato regionale Veneto di Federcanoa non può quindi che apprezzare il rinnovato sforzo di quanti, sindaco Pais Becher in testa, si prodigano in questi difficili momenti condizionati da un’emergenza sanitaria che ancora richiede il rispetto assoluto delle regole. Uno sforzo di grande significato anche morale, che culminerà con la gara internazionale numero 40: un traguardo che premia la costanza e la professionalità che da tanti anni “pagaiano” insieme sul lago Santa Caterina.

Intervento Presidente federale FICK Luciano Buonfiglio

“Salutiamo con estremo piacere la possibile ripresa delle attività, seppur con le dovute cautele e limitazioni, dopo l’emergenza Coronavirus. La Federazione ha stilato un dettagliato protocollo per lo svolgimento delle gare che consentirà ai nostri club di poter rimettere in moto la macchina organizzativa”, spiega il Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak Luciano Buonfiglio. “Sarà un’ulteriore sfida che la Federazione e il Comitato Organizzatore, con il supporto sempre prezioso delle amministrazioni locali – Comune di Auronzo di Cadore in testa – sapranno affrontare per riportare in calendario eventi molto importanti per la nostra attività. In particolare sarà davvero un piacere tagliare il traguardo delle 40 edizioni della Gara Internazionale, così come diventa cruciale per tutto il movimento poter vivere quella grande festa di sport ed emozioni che è il CanoaGiovani. Sul Lago di Santa Caterina abbiamo sempre dato dimostrazione di una grande capacità organizzativa, ospitando con successo nel 2018 gli Europei di velocità junior/U23 e ottenendo per il 2023 l’organizzazione dei Mondiali di categoria. Stiamo affrontando una situazione senza precedenti che ci ha messo di fronte a scelte difficili, ma sono sicuro che sapremo tirar fuori il meglio con la solita determinazione e professionalità”.

Intervento Assessore allo Sport Regione del Veneto Cristiano Corazzari

Il Veneto è una Regione ad alta vocazione sportiva. Un’affermazione che viene attestata dai nostri atleti, che entrano regolarmente nel medagliere delle Olimpiadi, dai nostri campioni, che primeggiano nelle gare di tutte le discipline sportive, dai nostri impianti, che possono vantare standard qualitativi di elevato livello e dei luoghi, come Auronzo di Cadore, capace di accogliere e organizzazione eventi sportivi nazionali e internazionali come le gare di canoa che si svolgeranno nel mese di settembre 2020.

La conformazione del Veneto si presta alla pratica di qualsiasi attività sportiva, favorendone in modo naturale lo svolgimento e la diffusione, e il binomio della città di Auronzo di Cadore con le gare di canoa, oltre ad essere occasione di promozione di quello che è un palcoscenico naturale, è anche occasione di ripartenza del settore sportivo dopo l’emergenza coronavirus. Un riavvio in sicurezza che sono certo contribuirà anche a riallacciare quelle relazioni e che sono state bruscamente interrotte.

Intervento Presidente Provincia di Belluno Roberto Padrin

“La ripartenza dopo il Covid passa sicuramente attraverso il turismo. E lo sport è per il nostro territorio un inesauribile motore turistico. Siamo molto soddisfatti che anche quest’anno Auronzo e il lago di Santa Caterina siano teatro di importanti gare di canoa. La promozione del territorio che eventi di questo genere riescono ad assicurare è fondamentale non solo per Auronzo, ma per tutta la montagna bellunese e la nostra provincia.”

Intervento Amministratore Unico Consorzio DMO Dolomiti Alessandra Magagnin

La provincia di Belluno sempre sugli scudi. Ancora una volta la canoa sceglie le Dolomiti venete. I meravigliosi laghi, le sconfinate foreste e le imperiose cime, le dolci vallate e i caratteristici borghi faranno ancora da cornice a questi eventi nazionali. Ancora protagoniste le valli del Cadore, dove è cresciuto il maestro del colore Tiziano, dove Carducci era di casa. The Mountains of Venice è un claim che ci unisce sempre di più alla città lagunare. Proprio Venezia, con la sua vocazione internazionale, diventa oggi la porta delle Dolomiti, aprendo il nostro territorio ad un turismo più globalizzato, che è alla ricerca di luoghi unici e spettacolari come quelli che ci circondano. Questi eventi saranno sicuramente un buon viatico per l’organizzazione dei Mondiali di Canoa Auronzo 2023. Vi aspettiamo numerosi a vedere queste magnifiche gare, in questo scenario da sogno quale è il Lago di Santa Caterina ad Auronzo di Cadore.

Per ulteriori informazioni sulle manifestazioni e l’attività di canoa ad Auronzo di Cadore, oltre al locale club Canoa Kayak Auronzo Misurina, potete contattare l’Associazione Venice Canoe & Dragon Boat www.venicecanoe.com e il comitato organizzatore degli eventi www.auronzocanoe.com e-mail auronzocanoe@gmail.com tel. 334-9566321 e visitare le pagine Facebook e Instagram @venicecanoe #auronzocanoe

Foto: Matteo Bertolin

Leggi anche: