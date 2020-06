Porto di Ancona: arrivato “Appuntamento in Adriatico” al Porto Antico

Diporto, Eventi, Italia, News, Regate, Sport

Il tour velico di Assonautica italiana “Appuntamento in Adriatico”, capitanato dal consigliere nazionale Paolo Dal Buono, è entrato nel porto di Ancona fra le 16 e le 16.30(ieri ndr) in arrivo da Fano. Dieci le imbarcazioni a vela, sui 12-13 metri, che partecipano alla XXXII° edizione della manifestazione e che hanno attraccato alla banchina San Francesco, al Porto Antico. Sono stati accolti dalla Capitaneria di porto di Ancona e dal presidente dell’Autorità di sistema portuale, Rodolfo Giampieri.

Molto apprezzata dai velisti, che hanno ringraziato l’Autorità di sistema portuale e la Capitaneria di porto per l’organizzazione, l’area del Porto Antico dove hanno attraccato con la magnifica vista sul Duomo di San Ciriaco, sulla città e su tutta la realtà portuale. Per la serata, il programma prevede una bella passeggiata alla scoperta di Ancona e, per diversi, l’obiettivo è degustare un buon stoccafisso all’anconitana. Scopo della manifestazione è, infatti, anche quella di andare alla ricerca della cultura e dell’enogastronomia delle città portuali che vengono toccate nel tour velico.

La partenza dal Porto Antico questa mattina per il porto turistico di Porto San Giorgio. Nelle varie tappe saranno toccati tutti i porti dell’Autorità di sistema portuale, il 20 giugno a Pescara, il 6 luglio ad Ortona, il 9 luglio a San Benedetto del Tronto e l’11 luglio a Pesaro.

Il turismo nautico si afferma sempre di più come interessante veicolo di conoscenza di luoghi e di interazione fra territori e persone.

