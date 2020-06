Anche la Fraglia Vela Riva aderisce al Vela Day 2020: Ritrova la Bussola

Riva del Garda- Un weekend, quello del 26-28 giugno, per provare le emozioni e la passione della vela per tutti.

La Fraglia Vela Riva, aderendo al progetto FIV “Ritrova la Bussola”, organizza tre giornate di festa dedicate a tutti, grandi e piccoli, e in particolare alle famiglie che si vogliono avvicinare alla vela.

La Vela è divertimento e sicurezza per tutta la famiglia, uno sport che educa al rispetto del mare e delle regole, attraverso l’avventura, la cultura marinaresca, lo spirito di squadra e la solidarietà.

Per i più piccoli il divertimento è assicurato: nella base a terra, la presenza del simulatore dinamico Optimist, renderà possibile per tutti provare l’imbarcazione in tutta sicurezza.

Per tutta la giornata di sabato e domenica, le barche J-80 permetteranno a tutti i nostri visitatori di provare l’ebbrezza del vento e di vedere Riva del Garda da un’altra prospettiva, sempre sotto gli attenti occhi vigili dei volontari della protezione civile dell’Associazione Marinai d’Italia.

I partecipanti saranno accompagnati da istruttori federali ed esperti velisti per un’uscita in barca gratuita e in tutta sicurezza.

Le squadre agonistiche della FVR si alleneranno di fronte agli spettatori della passeggiata e della spiaggia, dimostrando le attività che questo sport permette.

I piccoli atleti della squadra Optimist (età dagli 8 ai 15 vanni) e gli equipaggi della squadra Laser della Fraglia dispiegheranno le vele per contagiare tutti con la loro passione.

Sabato 27 si potrà assistere alla simulazione di soccorso da parte della Associazione Nazionale Marinai d’Italia che effettueranno nelle acque antistanti il circolo prove di salvataggio con l’ausilio delle unità cinofile.

A terra e in acqua saranno garantite le misure di distanziamento previste dal Protocollo FIV e dalle linee guida del CONI.

Chi può partecipare:

L’adesione alle iniziative inserite nell’ambito del Vela Day è libera e gratuita, a partire dai 6 anni compiuti.

Quando:

Si festeggia il 26-27 e 28 giugno presso la Fraglia Vela Riva.

Orario:

10:00-12:30 e 14:30-16:30.

Le manifestazioni e le uscite potrebbero subire modifiche in base alle condizioni meteo.

