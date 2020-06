CIRCOLO DELLA VELA BARI: 26 – 27 – 28 GIUGNO TRE GIORNI DI VELADAY PER RIAVVICINARE I PICCOLI ALLO SPORT

Scritto da Redazione Eventi, Italia, News, Regate, Sport

Dal 29 giugno iniziano i corsi della Scuola Vela con massimo sei partecipanti per istruttore, nel massimo rispetto dei protocolli anti Covid-19. Info e iscrizioni in segreteria nautica.

Tutto pronto per la ripartenza della scuola vela del Circolo della Vela Bari. Nel rispetto delle nuove regole dettate dai protocolli per il contenimento della diffusione della Covid-19 lo storico sodalizio barese, dopo aver riaperto con gli allenamenti per gli atleti da quasi tre settimane, adesso è pronto a riprendere l’attività estiva della scuola vela con regole e numeri tutti nuovi.

Si parte il 29 giugno con il primo corso, subito dopo i tre giorni di Vela Day 2020 (26-27-28 giugno) promossi e sostenuti dalla Federazione Italiana Vela in tutta Italia per riavviare la macchina sportiva. Un fine settimana di immersione nel mondo della vela per far scoprire che andare in barca a vela è l’attività ideale, sostenibile, nella natura e priva di rischi per tutta l’estate ed anche oltre.

Nella congiuntura che viviamo, il Circolo della Vela Bari è stato costretto a ridurre notevolmente il numero di partecipanti a ciascun corso di vela e ad affidare l’istruzione ai soli tecnici delle classi agonistiche.

Saranno costituiti gruppi di massimo sei allievi per ciascun istruttore i quali seguiranno il percorso formativo in aree ben distinte allestite appositamente sui pontili.

A seguito della riduzione del numero dei partecipanti i corsi quest’anno saranno settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e non più bisettimanali per garantire l’avvicinamento allo sport della vela al maggior numero di ragazzi possibile.

Il 29 giugno si comincia con i più piccoli (bimbi da 6 a 9 anni) e a seguire nelle settimane successive saranno attivati i corsi per altre fasce d’età. Dal 6 luglio, su richiesta di un numero minimo di 6 iscritti sarà possibile attivare dei corsi di perfezionamento, se le condizioni di sicurezza lo permetteranno.

Per tutti i dettagli, informazioni di approfondimento e iscrizioni è possibile contattare la segreteria nautica del Circolo: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 e il sabato dalle 10 alle 13 allo 0805216234 o nautica@circolodellavelabari.it

Leggi anche: