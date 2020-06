Videoconferenza con Alessandra Sensini

Mercoledì 24 giugno alle ore 18:30 in diretta social su YT e FB aperta a tutti! Partecipazione online con accredito per i giornalisti. I temi: la ripresa dell’attività della vela giovanile dopo il lockdown. I giovani velisti teenager, la pandemia, lo sport: come ripartire insieme. Come cambiano i programmi di preparazione e i raduni delle classi. Nuovi calendari regate nazionali e internazionali, e prospettive di medio e lungo termine

INCONTRA IL DT GIOVANILE FIV E VICEPRESIDENTE CONI, ALESSANDRA SENSINI – La Federvela organizza la video-conferenza stampa in diretta social del DT delle squadre giovanili FIV, Alessandra Sensini, Vicepresidente CONI, il giorno mercoledì 24 giugno alle 18:30.

L’incontro vuole fornire un punto di vista generale sulle conseguenze, le reazioni e le prospettive, individuali, di circolo e di squadra giovanile nazionale, per veliste e velisti, del periodo di blocco dell’attività sportiva causato dal coronavirus, proprio nei giorni in cui ripartono le attività e i raduni delle classi giovanili.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook e Youtube della Federazione Italiana Vela, e potrà essere seguito dal pubblico.

MODULO ACCREDITO MEDIA – I rappresentanti dei media possono partecipare alla video-conferenza e intervenire con domande al DTG Sensini, inviando il seguente modulo di accredito, a seguito del quale riceveranno l’ingresso alla conferenza:

https://forms.gle/sMcbVP4p6gcsECbS6

