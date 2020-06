SUP (StandUp Paddle) OPEN DAY. A Rimini Flo’sail presenta il SUP Multitasking, la tavola “Made in Italy” che diventa kayak e windsup adatta anche ai disabili

FLO’SAIL lancia il SUP Multitasking, un nuovo modo di fare l’outdoor. Il SUP Multitasking è destinato a rivoluzionare il mondo delle tavole, un innovativo sistema per vivere in modo nuovo il rapporto uomo – mare – spiaggia. Il SUP Multitasking ha tanti vantaggi, esso consente di fare su di un’unica tavola più attività sportive: vela vincolata, windsup, kayak, snorkeling, spiaggetta Sub, tavola salvataggio, adaptive disabili, tavola da relax. Il SUP Multitasking è un progetto e disegno Made in Italy.

(24-06-2020) SUP OPEN DAY

Sabato 27 giugno 2020 ore 10 presso Riki’s Tribù – Bagno 78 – Rimini, protagonista il SUP Multitasking una vera innovazione per i molteplici usi sportivi e per le attività acquatiche. Sarà una presentazione dedicata alla “spiaggia outdoor” nel pieno rispetto delle regole Covid-19.

Nel corso del “SUP OPEN DAY” verrà presentato il SUP Multitasking, una tavola con nuove appendici idrodinamiche (anse lunate) che accrescono la stabilità e la performance anche nel passaggio sull’onda. La tavola Flo’sail è brevettata, il design e progetto è Made in Italy.

Lo schienale è una soluzione tecnica per la conduzione coricata e un accessorio che consente le attività di relax e snorkeling. Il SUP Multitasking e l’ATOLL di Flo’sail è un prodotto professionale, le saldature sono particolarmente resistenti agli agenti esterni (raggi UV, salsedine ecc.), i materiali sono resistenti all’usura ed agli sfregamenti, quindi idonei alle attività dei villaggi turistici e centri nautici (scuola e noleggio).

Al SUP OPEN DAY verranno fatti test in acqua del SUP armato con la “vela optimist” a conduzione coricata, il rig è costituito da una vela inferita in un albero vincolato (non snodato); il taglio e la foggia della vela è studiata per passare sopra al corpo del conduttore che è coricato sulla tavola, particolarmente adatta per chi ha difficoltà motorie e handicap motori.

Il SUP Multitasking Flo’sail è un vero e proprio sistema con tanti vantaggi, esso consente di fare su un’unica tavola più attività sportive: vela vincolata, windsup, kayak, snorkeling, spiaggetta Sub, tavola salvataggio, adaptive disabili, tavola da relax.

Il SUP Multitasking Flo’sail è un insieme di soluzioni che soddisfa le esigenze dei gruppi familiari che trascorrono le vacanze in barca, in camper e nelle case vacanza in riva al mare od al lago. Il SUP Multitasking Flo’sail è gonfiabile e viene ripiegato nel suo pratico zaino, la tavola è pensata per un facile trasporto; lo zaino prende poco posto e si può riporre nel bagagliaio dell’auto o del camper oppure nel gavone della barca.

www.flosail.com

In collaborazione con: Nanni Sald e Riki’s Tribù

