CIRCOLO DELLA VELA BARI: DAL 26 AL 28 GIUGNO I VELA DAY FIV SUI PONTILI PER CONOSCERE LO SPORT IL 29 INIZIA LA SCUOLA VELA

DaL 26 al 28 giugno tre giorni per provare l’emozione di un giro in barca a vela. Sono i Vela Day 2020, promossi e sostenuti dalla Federazione Italiana Vela in tutta Italia per riavviare la macchina sportiva. Un fine settimana di immersione nel mondo della vela per far scoprire che andare in barca a vela è l’attività ideale, sostenibile, nella natura e priva di rischi per tutta l’estate ed anche oltre.

Venerdì 26 giugno dalle 15 alle 18, sabato 27 giugno dalle 10 alle 17 e domenica 28 giugno dalle 9.30 alle 12.30 i pontili del Circolo della Vela Bari saranno aperti per tutti quelli che vorranno avvicinarsi al mondo della vela e conoscerlo più da vicino.

L’appuntamento nella sede del Circolo della Vela Bari in piazza IV novembre, 2 (Teatro Margherita). Per info: 0805216234 – nautica@circolodellavelabari.it

E subito dopo i Vela Day il 29 giugno iniziano i corsi della Scuola Vela a cura del Circolo della Vela Bari con massimo sei partecipanti per istruttore, nel massimo rispetto dei protocolli anti Covid-19. Info e iscrizioni in segreteria nautica.

Per tutti i dettagli, informazioni di approfondimento e iscrizioni è possibile contattare la segreteria nautica del Circolo: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 e il sabato dalle 10 alle 13 allo 0805216234 o nautica@circolodellavelabari.it

