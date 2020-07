Riva di Traiano: la grande altura riparte a fine settembre con una regata “doppia”

Partiranno insieme il 20 settembre 2020 la Garmin Marine Roma per 2 e la Roma-Giraglia





Roma- Riparte la vela d’altura a Riva di Traiano con due regate in contemporanea, la “Garmin Marine Roma per 2″ e la “Roma-Giraglia”, entrambe in programma nella settimana che va dal 20 al 27 settembre 2020. Uvai e Fiv hanno rivisto il calendario e rimodulato gli spazi delle regate non cancellate trovando, in pieno accordo con il CNRT, una soluzione innovativa che farà partire insieme queste due regate storiche del Tirreno, che potranno entrambe essere disputate in solitario, in doppio o in equipaggio.

Vista la concomitanza degli eventi il Comitato Organizzatore ha ritenuto di sostituire la regata Riva per Tutti, per Due e in Solitario, che prevedeva il percorso fino a Ventotene e ritorno, con la Roma-Giraglia con percorso fino allo scoglio della Giraglia e ritorno con equivalente numero di miglia. Gli iscritti alla Riva potranno decidere in autonomia se confermare l’iscrizione in questa nuova regata. Anche gli iscritti alla “Roma” saranno confermati, se lo vorranno, nelle nuove date.

“La disponibilità della data della Giraglia - spiega il presidente del CNRT Alessandro Farassino – ci ha spinto verso questa soluzione per riprogrammare la Garmin Marine Roma per 2, che non abbiamo voluto annullare sperando in una soluzione positiva che ora sembra profilarsi. Scegliere altre date più “estive” non è nello spirito di questa regata né, in generale, nel Dna del circolo. Partiremo a cavallo dell’autunno e speriamo che ci siano condizioni ideali per una regata tosta come è da sempre la Roma”.

Il percorso della Garmin Marine Roma per 2 andrà da Riva di Traiano e Lipari con un passaggio a Ventotene per complessive 539 miglia, mentre la Roma Giraglia punterà a nord, verso Capo Corso e lo scoglio della Giraglia per 255 miglia attraverso gli splendidi scenari dell’arcipelago toscano.

A breve verranno pubblicate le modifiche al Bando di regata della Garmin Roma ed il Bando di regata della Roma-Giraglia.

Durante la manifestazione saranno garantite le disposizioni sanitarie nazionali di prevenzione Covid-19 e verranno adottate tutte le misure previste dalle Autorità Sportive al fine di svolgere la manifestazione in totale sicurezza.

