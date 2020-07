CIRCOLO DELLA VELA BARI: RIPARTE DA BARI L’ATTIVITA’ FEDERALE ITALIANA CON LA SELEZIONE ZONALE U16 CLASSE OPTIMIST, VALIDA PER CAMPIONATO ITALIANO

REGATE SABATO 11 E DOMENICA 12 LUGLIO

Sarà il Circolo della Vela Bari a organizzare la selezione zonale U16 Optimist, una delle prime cinque manifestazioni a ripartire dopo il lockdown causato dall’emergenza sanitaria da Covid-19, valida per l’accesso al Campionato Italiano e come Coppa del Presidente 2020. Si scende in acqua sabato 11 e domenica 12 luglio. A collaborare con la Vela nell’organizzazione della manifestazione e del contemporaneo meeting zonale Optimist U11 (valido per l’accesso alla Coppa Primavela, alla Coppa Cadetti e come seconda tappa del Campionato zonale 2020) ci sarà il Circolo Canottieri Barion che, con il suo nuovo consiglio direttivo presieduto dal neoeletto Francesco Rossiello, ha messo a disposizione i suoi spazi.

Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti.

La Regata si svolgerà nello specchio acque antistante il Lungomare Sud di Bari con la prima prova per il campionato zonale U16 fissata alle 13 con a seguire la partenza per il Meeting U11. L’orario del segnale di avviso della prima prova di giornata per il giorno 12 verrà pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione entro le ore 19.00 dell’11 luglio; in caso di mancata comunicazione si riterrà confermata l’ora stabilita per il giorno precedente. Non è previsto alcun limite di orario per la prova di chiusura della manifestazione.

Al Campionato Zonale Optimist Under 16 possono partecipare i timonieri tesserati FIV degli affiliati appartenenti alla Zona (nati negli anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009). Al Meeting Zonale Under 11 possono partecipare invece i timonieri tesserati FIV degli affiliati appartenenti alla Zona nati negli anni 2010 – 2011.

Successivamente allo svolgimento della Coppa Primavela i tesserati che sono nell’anno di compimento dell’ottavo anno di età, potranno partecipare ai Raduni dedicati all’Attività Zonale Preagonistica. Una cinquantina circa i ragazzi previsti, di cui oltre la metà provenienti da CV Bari, CC Barion e LNI Bari. Ciascuno di loro, così come agli accompagnatori, istruttori e tutti i presenti, sarà sottoposto a triage di verifica anticovid prima di poter accedere agli spazi comuni, sempre con l’utilizzo della mascherina e il rispetto del distanziamento interpersonale.

Se possibile saranno disputate 6 prove, con un limite massimo di 3 al giorno, con uno scarto possibile dopo la quarta prova. Al termine della manifestazione saranno premiati i primi tre classificati per la categoria Juniores, i primi tre per la categoria Cadetti, e la prima ragazza classificata rispettivamente tra Juniores e Cadetti.

Foto: ELENA GIOLAI

