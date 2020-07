Riparte il circuito Melges 32 World League, anche Caipirinha sulla linea di partenza

Malcesine- Dopo mesi di stop, si torna finalmente a regatare. E’ tempo di scendere in acqua per la Classe Melges 32 che domani(oggi ndr.) darà il via alla sua prima serie di regate del 2020 in quel di Malcesine, dove la settimana scorsa i più piccoli Melges 20 hanno inaugurato la stagione agonistica italiana.

Presenti sulla linea di partenza nove barche in rappresentanza di sette nazioni: tra queste, non manca Caipirinha di Martin Reintjes che, dopo un 2019 ricco di soddisfazioni come la vittoria overall nelle Melges World League, nel 2020 punta a consolidare la propria posizione tra i leader della flotta.

Caipirinha incrocerà con i Campioni del Mondo a bordo di La Pericolosa e con alcuni equipaggi che da anni scrivono la storia della Classe Melges 32, come G-Spot, Vitamina e Startelekom, solo per citarne alcuni. Presente anche la new entry Ungherese Farfallina e nelle prossime tappe altre imbarcazioni si uniranno alla flotta.

Il primo warning signal è fissato per oggii, giovedì 9 luglio, alle 13.00: si potranno disputare fino a otto prove entro le 15.00 di sabato 11 luglio, giorno conclusivo dell’evento in cui si incoronerà il King Of The Lake Melges 32.

Martin Renitjes, armatore di Caipirinha, ha commentato: “Dopo tante regate virtuali, è un piacere tornare alla vela: Malcesine è una location fantastica, nella quale fa sempre piacere venire a regatare. Siamo positivi per questa stagione, la flotta è competitiva ma daremo il massimo per toglierci delle soddisfazioni importanti. A bordo, l’equipaggio è rimasto pressoché invariato rispetto al 2019, salvo un paio di new entry: le giornate di allenamento sono state importanti per ritrovare i giusti equilibri, domani partiamo carichi di energia per la nuova stagione”.

A bordo di Caipirinha regatano Martin Reintjes, Francesco Rubagotti, Gabriele Benussi, Alberto Bolzan, Stefano Ciampalini, Alessandro Tonelli, Federico Buscaglia e Alessandro Siviero. L’attività del team è coordinata dal coach Flavio Grassi.

La stagione del Caipirinha Sailing Team è supportata da Montura, Armare Ropes, Ethic Sport e Best Wind.

Entry list e classifiche virtuali verranno postate sulla bacheca virtuale a questo link.

