INCONTRA GLI AZZURRI DELLA VELA OLIMPICA IN DIRETTA SOCIAL!

Sette atleti e tre tecnici, con il DT Michele Marchesini, martedi 14 dalle 18:30, in collegamento dal salone della Fraglia Vela Malcesine in diretta social su Facebook

VITE NEL VENTO, PER UNA VOLTA IN DIRETTA SOCIAL! – Sono gli azzurri della vela olimpica, in raduno di preparazione sul lago di Garda tra Malcesine, Torbole, Arco, Riva del Garda. E martedì 14 dalle 18:30, in collegamento dal salone della Fraglia Vela Malcesine, nel rispetto delle misure di distanziamento, dieci componenti dell’Italian Sailing Team si raccontano in diretta social, incontrano amici, fans, giornalisti. Sette atleti e tre tecnici tra i quali il DT Michele Marchesini per un talk show che abbiamo intitolato Vite nel Vento, quel vento che sul Garda non manca mai.

Si parlerà dell’impegno di una preparazione olimpica, del lockdown e della fase 2, del rinvio delle Olimpiadi, della ripresa, delle tante ore di vela e palestra, della fortissima voglia di tornare a sfidarsi in regata: i velisti olimpici raccontano le loro vite nel vento! Diretta Facebook e possibilità di interagire con i presenti.

CHI SONO GLI OSPITI – Ci saranno gli atleti Ruggero Tita (timoniere del catamarano Nacra 17 in equipaggio con Caterina Banti), Maelle Frascari (prodiera dello stesso Nacra 17, dove naviga con Vittorio Bissaro), due campioni del mondo! Quindi Mattia Camboni (windsurf RSX), campione europeo, e poi Alessio Spadoni (Laser Standard), i giovani Chiara Benini Floriani (Laser Radial), e Leonardo Chistè (attualmente a prua di Uberto Crivelli Visconti sull’acrobatico 49er), infine Matilda Distefano (prodiera di Carlotta Omari sul 49er FX femminile).

Per quanto riguarda i tecnici, con il Direttore Tecnico Michele Marchesini ci saranno Gabrio Zandonà (tecnico 470 maschile) e Giorgio Poggi (tecnico Laser Standard), tutti ex atleti ed ex olimpici. Il talk show in diretta social con la passione, l’impegno, le speranze degli azzurri della vela è condotto da Fabio Colivicchi.

