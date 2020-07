LA FLOTTA DELLA RAN630 TORNA IN MARE IL 12 SETTEMBRE

Finalmente si riparte. Lo Yacht Club Livorno, alla regia della RAN630 con l’Accademia Navale di Livorno ufficializza la nuova partenza di questa lunga di oltre 600 miglia che si corre sulla rotta Livorno-Porto Cervo-Napoli-Livorno.

Si riparte più forti e determinati di prima il 12 settembre con tanta voglia di mettere le ali alla passione per la vela degli iscritti nelle classi corinthian della regata e ai suoi equipaggi agonistici che anche in quest’edizione non mancano.

«Nei giorni in cui doveva partire questa regata, eravamo chiusi nelle nostre abitazioni per contrastare la terribile epidemia da Covid19. Sarebbe stata una regata perfetta. Erano perfette le condizioni meteo e i partecipanti avrebbero vissuto dei giorni indimenticabili. Allora ci siamo detti che non era giusto annullarla. Non era giusto far cadere il lavoro di tutti quelli che hanno creduto nella regata e che hanno collaborato per renderla grande. Abbiamo avuto ragione: l’edizione 2020 della RAN630 è stata iscritta nel calendario dell’UVAI e parteciperanno, quasi sicuramente, tutte le imbarcazioni a vela della Sezione Velica della Marina Militare: barche come Chaplin, ma anche Artica II, Capricia e Gemini», commenta con soddisfazione il Presidente dello Yacht Club Livorno Gian Luca Conti.

La Ran630, dunque, continua la sua rotta e punta a radunare in una grande festa del mare tutti gli appassionati dell’altura italiana e gli equipaggi stranieri che vogliano unirsi per celebrare assieme la ripresa della vela e il ritorno – auspichiamo di cuore – alla normalità dopo la terribile emergenza pandemica che ha paralizzato ogni attività per mesi.

Gli organizzatori della RAN630 adoreranno il protocollo generale Covid per il contenimento e il contrasto della diffusione epidemiologica del 14 giugno 2020 e le successive direttive ministeriali.

Per le iscrizioni si può procedere online attraverso il sito della regata www.ran630.it o scrivendo alla segreteria dello Yacht Club Livorno all’indirizzo mail segreteria@ycl.it entro il 20 agosto, termine ultimo per procedere all’iscrizione.

Programma della RAN630

Venerdì 11 settembre

Registrazioni barche

Crew party serale con concerto

Sabato 12 settembre

Ore 09.00: Briefing regata

Ore 11.00: partenza della regata

Domenica 20 settembre

Premiazione finale

