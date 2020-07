Campionato Italiano Melges 24: La stagione di Arkanoè by Montura decolla da Torbole

Torbole (TN)- Inizia in grande stile il Campionato Italiano Melges 24, primo evento della stagione 2020 che, complice l’ottimo lavoro del Circolo della Vela Torbole, vede la giornata inaugurale chiudersi con tre prove all’attivo, trovando una flotta numerosa e di ottimo livello e in Altea un leader di sostanza.

Sulla prima linea di partenza del 2020 è presente anche Arkanoè by Montura di Sergio Caramel che, reduce da una stagione in continua crescita nel 2019, punta al 2020 per cavarsi importanti soddisfazioni.

“Dopo questa prima giornata, possiamo dire che il rientro è positivo. Certo, i sei mesi di lontananza dalla barca si fanno sentire, ma tutto sommato il feeling con il nostro Melges 24 è stato buono sin da subito. Dobbiamo ritrovare un po’ di concentrazione per evitare di perdere punti preziosi, perchè siamo consapevoli di potercela giocare anche con i top-team di questa Classe e di performare un po’ meglio di quanto non abbiamo fatto oggi. Puntiamo quindi ora a ridurre la nostra media di punteggi nelle regate e cerchiamo di giocarcela fino all’ultimo”: questo è stato il commento dell’armatore Sergio Caramel che, con Arkanoè by Montura, occupa l’ottavo posto in classifica generale dopo le regate odierne.

Al termine della prima giornata, il team di Andrea Racchelli vanta due primi e un secondo di giornata che lo posizionano al comando del ranking generale, con 9 punti di margine su Nefeli di Peter Karrie che, coadiuvato da Niccolò Bianchi, non ha mai mancato la top five.

Il podio provvisorio lo completa Melgina di Paolo Brescia con Simon Sivitz Kosuta alla tattica mentre in quarta posizione, in virtù di una penalità rimediata nella seconda regata, staziona Taki IV di Marco Zammarchi, che aveva chiuso la giornata al secondo posto.

A bordo di Arkanoè by Montura regatano Sergio Caramel, Filippo Orvieto, Michele Meotto, Federico Gomiero e Margherita Zanuso. L’attività del team è coordinata dal coach Karlo Hmeljak.

La classifica





