38° Meeting del Garda Optimist: Parte il countdown, meno trenta al “grande classico” del mondo Optimist

Riva del Garda- Inizia ufficialmente il countdown per la 38° edizione del Meeting del Garda Optimist, da anni l’appuntamento più iconico della stagione agonistica della Fraglia Vela Riva, che quest’anno ha visto slittare lo start dal tradizionale weekend di Pasqua alla settimana estiva del 20-23 agosto.

“Una scelta mirata a garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, senza dover rinunciare a quello che da anni è l’evento che ha reso famosa la Fraglia Vela Riva in tutto il mondo” ha commentato il Presidente Alfredo Vivaldelli, per proseguire: “Siamo entusiasti all’idea di tornare ad ospitare i giovani velisti che ogni anno riempiono di sorrisi e positività tutta Riva del Garda e le zone limitrofe. L’intera organizzazione della Fraglia Vela Riva è all’opera per organizzare un evento che rispetti tutte le misure di sicurezza, per tutelare la salute dei piccoli atleti e dei loro accompagnatori, ma che non sia per questo meno memorabile delle scorse edizioni”.

Il 38° Meeting del Garda Optimist prenderà il via il 19 agosto con la Country Cup, classica regata in cui si sfideranno i migliori rappresentanti di ogni nazione, anche se il primo start ufficiale per tutti i partecipanti è previsto per il 20 agosto.

La 38° edizione del Meeting del Garda Optimist è supportata da Kinder+ Sport, Montura, Blue Blue, Farblue, Best Wind, Nunu’s, Garda Trentino, Riva del Garda Fierecongressi e dalla Provincia Autonoma di Trento.

Foto: Zerogradinord

