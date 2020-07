A settembre la Regata delle Torri Saracene

Scritto da Redazione Eventi, Italia, News, Regate, Sport

È in programma per il prossimo settembre la XV edizione della Regata delle Torri Saracene, solitamente in programma a inizio giugno e posticipata causa Covid.

Molto tecnica e spettacolare, la regata di quest’anno si articola su tre prove, per un totale di oltre 200 miglia. Oltre che del calendario della V Zona FIV, la RTS fa parte del Calendario Nazionale Vela d’Altura e, attraverso la prova “Castellammare di Stabia-Marina di Camerota”, del Campionato Italiano Offshore organizzato dall’UVAI (Unione Vela d’Altura Italiana) e rinviato al 2021.

Tre le regate in programma:

- COPPA VITRUVIO Napoli – Capri – Pozzuoli (circa 50 NM) – 5 settembre 2020

(circoli FIV: Sez. Velica di Napoli della Marina Militare, LNI di Napoli, LNI di Pozzuoli, Regata delle Torri Saracene asd)

- THE TOWERS RACE: C.mare di Stabia-Marina di Camerota (circa 90 NM) – 12 settembre 2020

(circoli FIV: Regata delle Torri Saracene asd, LNI Vico Equense)

- MARSILI RACE: Marina di Camerota – Tropea (circa 80 miglia) – 19 settembre

(circoli FIV: Regata delle Torri Saracene asd, CV Santa Venere)

A coloro che avranno ottenuto i piazzamenti migliori, andrà il Certamen Perpetuum, di cui è attualmente detentore Cesare Bertoli della Lni di Pozzuoli con ZEN 2.

La manifestazione viene effettuata con il supporto del Circolo Velico Stabia e del S. Gennaro Y.C. di Castellammare di Stabia.

Marina di Camerota, location tradizionale della RTS, offrirà, ancora una volta, l’ormeggio gratuito ai primi iscritti per una settimana in collaborazione con il Camerota Yachting Service e sarà teatro, come ogni anno, di una piacevole settimana di permanenza nel Cilento. Seguirà un’altra settimana di ormeggio, sempre per i primi iscritti, offerta dal Porto di Tropea.

Patrocinio della Regione Campania, dell’AMP Punta Campanella e dei Comuni di Castellammare di Stabia e, ovviamente, Camerota.

Ormeggio gratuito per i primi iscritti a Napoli, Castellammare, Marina di Camerota e Tropea.

Premi per ognuna delle regate in programma, nonché per i traguardi volanti (Coppa Sabina, Trofeo Pipaluk).

Leggi anche: