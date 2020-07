Melges 20 World League: Kindako sulla linea di partenza del secondo evento del 2020

Marina di Scarlino (GR)- E’ già agli ormeggi presso il Marina di Scarlino la flotta Melges 20 che, a partire da domani, sarà impegnata nella seconda frazione del circuito Melges 20 World League.

L’evento si preannuncia carico di emozioni, con tanti “big” della flotta che per la prima volta nel 2020 faranno rientro sui campi di regata Melges 20: sulla linea di partenza, si ritroveranno i Campioni Europei in carica a bordo di Brontolo, i pluricampioni di Russian Bogatyrs e Nika, ma anche le new entry B.Lex e Turtle.

Non mancherà neppure Kindako di Stefano Visintin che, dopo aver ripreso confidenza con la barca e la flotta a Malcesine, ora punta a migliorare i propri piazzamenti, incrociando con il gruppo di testa della competitiva flotta Melges 20.

“L’evento di Malcesine è stato l’occasione perfetta per ritrovare le sinergie di bordo con l’equipaggio e con la barca, ora a Scarlino puntiamo a consolidare le nostre prestazioni, stando attenti a non perdere punti importanti per strada, ai fini del ranking dell’evento. Questi eventi di warm-up rappresentano le condizioni ideali per prepararci agli appuntamenti di stagione, che ci attendono in Sardegna a partire da settembre” ha commentato l’armatore Stefano Visintin, in regata sotto il guidone dello Yacht Club Hannibal di Monfalcone.

Le regate inizieranno domani alle 12.00 e si concluderanno domenica 26 luglio, quando non potrà essere dato alcun segnale preparatorio dopo le ore 15.00

La stagione del Lightbay Sailing Team è supportata da Calvi Network, Titanium International Group, Iconsulting, Officine Belletti, Biolab e Petrol Lavori.

Foto: Zerogradinord

