Oggi era prevista la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020

Scritto da Redazione Altro, Internazionale, Italia, News, Regate, Sport

I velisti azzurri dal Monte Baldo: “Il mondo è cambiato, i nostri sogni no”

Scuole Vela FIV: continua il successo, e si aggiunge il tema della sostenibilità

TOKYO 2020: ONE MORE YEAR TO GO - Era previsto per oggi, il gran giorno con la cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo 2020, che avrebbe fermato il mondo, lasciando tutti a bocca aperta con le emozioni del grande sport. La storia è andata diversamente: il mondo si è fermato per l’emergenza sanitaria del coronavirus, le Olimpiadi sono state rinviate di un anno, e ancora oggi la crisi è aperta e l’esito incerto. Il mondo dello sport in tutto il pianeta partecipa a questi tempi difficili facendo la sua parte con l’impegno e i valori di sempre. Le regate veliche sono in programma tra fine luglio e primi di agosto 2021 sul campo di regata di Enoshima, nei pressi di Tokyo.

I VELISTI AZZURRI IN FUNIVIA SUL MONTE BALDO – Questa data simbolica ha trovato gli azzurri della vela olimpica al termine del secondo raduno collegiale dopo la ripresa sportiva della Fase 2. Il raduno come è noto si è svolto sull’alto Lago di Garda tra Malcesine, Torbole, Arco e Riva. Uno degli atti finali del raduno è stata la salita collettiva del team sulla Funivia del Monte Baldo, per raggiungere uno degli affacci più scenografici sul grande lago. L’occasione per osservare dall’alto i venti e il panorama mozzafiato sullo specchio d’acqua considerato tra gli spot mondiali più indicati per lo sport della vela.

Si è svolta anche una breve conferenza stampa aperta dai saluti del Presidente Funivie del Baldo, Giorgio Schena, con l’assessore al Turismo Comune di Malcesine Sara Pallua, il responsabile Sport Comune di Malcesine, Christian Chincarini, il presidente della FIV XIV Zona Rodolfo Bergamaschi, presidente della Fraglia Vela Malcesine, Gianni Testa.

Il Direttore Tecnico della squadra olimpica della vela Michele Marchesini ha poi introdotto gli interventi degli atleti: Vittorio Bissaro (campione del mondo 2019 catamarano olimpico Nacra 17; Fiamme azzurre), Caterina Banti (campionessa del mondo 2018 catamarano olimpico Nacra 17; Circolo Aniene), Giacomo Ferrari (campione mondiale juniores classe olimpica 470; Marina Militare), Benedetta Di Salle (campionessa mondiale juniores classe olimpica 470; Marina Militare), Mattia Camboni (campione europeo windsurf RSX; Fiamme Azzurre), e Marta Maggetti (windsurf RSX, Fiamme Gialle).

La squadra quasi al completo sul Monte Baldo comprendeva anche: Gianmarco Togni, Matteo Barison, Nicola Torchio, Carlotta Omari, Sveva Carraro, Giulio Calabro’, Elena Berta, Bianca Caruso, Alessandra Dubbini, Maelle Frascari, Ruggero Tita, Gianluigi Ugolini, Maria Giubilei, Carlo Ciabatti, Giorgia Speciale, Gianmarco Planchestainer, Carolina Albano, Chiara Benini Floriani, Federica Cattarozzi, Giorgia Cingolani, Joyce Floridia, Matilda Talluri e Silvia Zennaro. I Tecnici presenti, insieme al DT Marchesini, erano: Gianfranco Sibello, Gabriele Bruni, Gabrio Zandonà, Pietro Zucchetti, Luca De Pedrini, Riccardo Belli Dell’isca, Egon Vigna.

VIDEO DRONE DEL RADUNO DELLA VELA OLIMPICA SUL GARDA - E’ già virale sui social il video dell’ultimo raduno di preparazione olimpica dei velisti azzurri, che porta il claim creato per la giornata di oggi: “Oggi l’apertura di Tokyo 2020: il mondo è cambiato, i nostri sogni no.”

SCUOLE VELA FIV, UN’ESTATE DA RICORDARE – Prosegue la grande stagione delle Scuole Vela FIV, lanciate dalla progetto di promozione e comunicazione “Ritrova la bussola”. Dal Nord a Sud della penisola, i Circoli velici confermano l’ottimo andamento dei corsi, spesso “sold-out” per tutto luglio, e si stanno riempiendo anche le settimane di agosto. Come previsto in questa estate particolare, le famiglie scelgono vacanze italiane e la Vela è molto gettonata per le garanzie di sicurezza e rischio zero rispetto al decorso della pandemia. Dalla sede FIV di Genova, i numeri indicano non solo la tenuta delle Scuole Vela FIV, ma anzi un incremento stimato tra il 10 e il 15% sulle stagioni precedenti. Come gli azzurri della vela olimpica hanno iniziato da una Scuola Vela FIV, così oggi nuovi velisti di ogni età entrano nella famiglia di questo sport, capace di accompagnare per tutta una vita.

FOCUS SULLA SOSTENIBILITA’ – Sport naturale per eccellenza, tra acqua e vento, la Vela introduce nei corsi una particolare attenzione ai temi della salvaguardia ambientale, e lo fa grazie all’intervento nel progetto “Ritrova la bussola” di One Ocean Foundation, che si affianca agli altri partner: Luna Rossa Prada Pirelli Team, Kinder Joy of Moving e Mercedes Benz. A tutti i Circoli Velici con Scuola Vela FIV è stato inviato un kit con informazioni e gadget per una sensibilizzazione attiva sui problemi dell’ambiente. Si va dal decalogo del velista ecologico, sia a terra che in mare, a programmi di raccolta rifiuti, previsti report e contest fotografici tra i club.

Leggi anche: